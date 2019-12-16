شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود یک سامانه بارشی پرقدرت به چهارمحال و بختیاری ، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های هواشناسی به تدریج استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که به تناوب تا اوایل روز پنج شنبه در سطح استان سبب ابرناکی، بارش برف و باران، گاهی وزش باد نسبتا شدید و در برخی نقاط کولاک برف خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شدت بارشهای این سامانه طی دوشنبه شب تا صبح روز سه شنبه در سطح استان به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان خواهد بود.

وی ادامه داد: برای روز چهارشنبه در سطح استان بارش برف پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش محسوس دمای هوا طی روز خصوصا صبح روزهای چهارشنبه تا جمعه و همچنین پدیده مه انتظار می رود.