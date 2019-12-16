دریافت ۲۰۰ اثر نقاشی مسابقه آب و زندگی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار معادیجو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزرد: بیش از ۴۰۰ نقاشی به دبیرخانه استانی مسابقه نقاشی آب= زندگی ارسال شد.

معادی جو تصریح کرد: فراخون برگزاری مسابقه نقاشی آب=‌زندگی آبان ماه جاری برای مدارس استان ارسال گردید و در نهایت بیش از ۴۰۰ اثر توسط دبیرخانه این مسابقه دریافت شد.

دبیر این جشنواره افزود: از میان آثار نقاشی دریافتی ۱۰ اثر انتخاب و برای مرحله کشوری این مسابقه ارسال خواهد شد.

معادیجو با بیان اینکه داوری آثار دریافتی توسط نمایندگانی از آموزش و پرورش، حوزه هنری و شرکت آبفا انجام خواهد شد، گفت: افراد منتخب استانی با اهدای جوایز نفیس مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.