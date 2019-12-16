  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش خبر داد

برگزاری چهارمین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

برگزاری چهارمین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش از برگزاری چهارمین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار در آستانه گرامیداشت روز شهدا، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رزاقی، از برگزاری چهارمین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار خبر داد.

وی افزود: چهارمین دوره این جشنواره با اعلام فراخوان و ارسال ۳۰۰۰ پوستر به مدارس شاهد و ادارات در آستانه گرامیداشت روز شهدا در ششم اسفند سال جاری به میزبانی حوزه علمیه در استان قم برگزار می‌شود.

وی ضمن اشاره به برگزاری این جشنواره با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت آموزش وپرورش، حوزه علمیه، وزارت علوم، وزارت بهداشت و علوم پزشکی و دانشگاه آزاد از شرکت دانش‌آموزان در دو دوره تحصیلی متوسطه اول و متوسطه دوم در این جشنواره خبر داد.

رزاقی اضافه کرد: انتخاب برترین‌ها بر اساس شاخص‌هایی که از قبل تعیین شده، در دو مرحله استانی و کشوری طبق فرم‌های خاص صورت خواهد گرفت که واجدین شرایط باید حداکثر تا تاریخ ۳۰/۹/۹۸ نسبت به ارائه مدارک و مستندات به مدارس محل تحصیل خود اقدام کنند.

وی گفت: پس از جمع آوری مستندات درکمیته علمی و داوری برترین‌ها توسط استان‌ها اسامی، مشخصات و سوابق تحصیلی منتخبین استانی به اداره کل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ ۱۵/۱۰/۹۸ ارسال خواهد شد.

کد مطلب 4799477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه