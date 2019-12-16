به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر این که علم و فناوری آینده کشور را رقم می زند، گفت: اگر به توسعه همه جانبه کشور می اندیشیم باید بدانیم که هیچ توسعه ای بالاتر از توسعه علم و فناوری نیست چرا که این توسعه به جای اتکا به منابع طبیعی، به نیروی انسانی، مراکز علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان متکی است.

هیچ توسعه ای بالاتر از توسعه علم و فناوری نیست

معاون اول رییس جمهور در ادامه با تبریک هفته پژوهش، به گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری که در جلسه ارائه شد اشاره کرد و افزود: در شرایطی که عده ای به دنبال سیاه نمایی و فضاسازی های منفی در کشور هستند، ‌ اطلاع رسانی درخصوص دستاوردهای حوزه پژوهش و فناوری می تواند به افزایش امید مردم به آینده کشور کمک کند.

وی افزود: افزایش تعداد قراردادهای همکاری صنعت با دانشگاه ها و مراکز علمی، بالا رفتن میزان اشتغال در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، افزایش تعداد واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری و ارتقاء رتبه جهانی کمیت علم ایران که در گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری به آن اشاره شد، از جمله افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که اطلاع رسانی در خصوص این دستاوردها می تواند مردم کشور را شاد کند.

جهانگیری با بیان این که مقام معظم رهبری در سال های اخیر بطور مکرر بر ضرورت توسعه علم و فناوری تاکید کرده اند، تصریح کرد: اراده جدی برای توسعه علم و فناوری در رأس نظام باعث شد که همه مسئولین کشور پای این موضوع ایستاده اند و خوشبختانه به دستاوردهای خوبی در بخش علم و فناوری نائل شده ایم.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: گاهی برخی افراد این انتقاد را مطرح می کنند که افزایش تولید مقالات علمی به معنای تولید علم نیست اما گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری که امروز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد نشان داد که با وجود آن که مراکز علمی کشور در شرایط تحریم هستند و حتی از تحصیل برخی دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارجی جلوگیری می شود، اما دستاوردهای افتخار آمیزی در حوزه پژوهش و فناوری حاصل شده است.

وی با تاکید بر این که دانشگاه ها و مراکز علمی کشور باید دستاوردهای خود را به نحو مناسبی اطلاع رسانی کنند و این افتخارات را به اطلاع مردم برسانند، خاطر نشان کرد: به دلیل تحریم ها و محدودیت های ارزی کشور امروز فرصت بسیار خوبی فراهم شده تا قطعات مورد نیاز بخش های مختلف صنعت با استفاده از توان داخلی و ظرفیت دانشگاه های کشور تامین شود.

جهانگیری به دستگیری سلیمانی دانشمند ایرانی در آمریکا نیز اشاره و تصریح کرد: آمریکایی ها مکرراً از دکتر سلیمانی خواسته اند که در آمریکا بماند و مهمترین سوال آن ها از این دانشمند ایرانی در دوران ۱۴ ماه بازداشت این بوده که جمهوری اسلامی ایران چگونه موفق شده است روند توسعه علمی را با این سرعت ادامه دهد.

معاون اول رییس جمهور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را نماد اتکا به ظرفیت داخلی و اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و افزود: باید با جدیت بر موضوع ساخت داخل اصرار داشته باشیم و زمینه افزایش قراردادهای دانشگاه های کشور با بخش های مختلف صنعتی را فراهم کنیم.

وی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواست همانگونه که در جشنواره های مختلف از محققین و پژوهشگران تجلیل می شود، از بخش های مختلف صنعتی که ارتباط بیشتری با دانشگاه ها و مراکز علمی برقرار کرده اند نیز تقدیر شود تا انگیزه ای برای سایر بخش های صنعتی کشور نیز ایجاد شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی عتف در خصوص توسعه مناطق ویژه علم و فناوری گفت: لازم است آسیب شناسی دقیقی در خصوص ۵ استان متقاضی ایجاد مناطق ویژه علم و فناوری انجام شود تا دلایل عدم موفقیت این ۵ استان با وجود اراده و انگیزه جدی استانداران و روسای دانشگاه های این استان ها روشن شود و اصلاحات لازم به انجام برسد.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه ریزی و پیشنهاد شورای عالی عتف برای شکل گیری پهنه های علم و فناوری جهت استقرار شرکت های دانش بنیان در اطراف دانشگاه ها و مراکز علمی در استان های مختلف کشور، تصریح کرد: این موضوع باید با همکاری و هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شود و ملاحظات لازم مدنظر قرار گیرد تا هیچ تاثیر منفی و محدودیت و یا مزاحمتی برای زندگی مردم و ساکنین اطراف این پهنه ها ایجاد نشود.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در توسعه علم و فناوری گفت: توسعه علم و فناوری باید از حالت دولتی خارج شده و شرکت های دانش بنیان حول دانشگاه ها و مراکز علمی شکل بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به عنوان مبدا خلاقیت برای ارائه خدمات به جامعه یاد کرد و گفت: اتصال دانشگاه به بخش خدمات می تواند در ایجاد فرصت های شغلی و بهبود کیفیت زندگی مردم نقش موثری ایفا کند.

حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به اینکه در همه کشور ها نقش بخش خصوصی در توسعه علم و فناوری و ثبت نوآوری ها بیشتر از دولت است اما متاسفانه بخش خصوصی ایران مشارکت لازم را در این زمینه ندارد، خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این زمینه شد.

در این جلسه برومند دبیر شورای عالی عتف گزارشی از عملکرد حوزه پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت: تعداد ایده های تجاری شده در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از ۵۸۷ ایده در سال ۱۳۹۱ به ۷۷۰۸ ایده در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه میزان فروش شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از ۱۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۹۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ ارتقا یافته است خاطر نشان کرد: تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ۷۸۶۴ واحد تا پایان سال ۱۳۹۷ بوده است در حالی که تعداد این واحدها در سال ۱۳۹۳، ‌ ۳۰۰۰ واحد بوده است.

برومند افزود: تا پایان سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۶۲۵ شرکت مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور موفق به دریافت تاییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی مربوطه شده اند افزود: تعداد این شرکت ها در سال ۱۳۹۲ تنها ۱۱ مورد بوده است.

وی از ارتقاء رتبه جهانی کمیت علم ایران و افزایش سهم ایران از کل کمیت تولید علم دنیا خبر داد و افزود: تعداد دانشگاه های ایرانی در نظام های بین المللی رتبه بندی در سال ۲۰۱۹ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۲۰۱۴ داشته است.

براساس این گزارش تعداد فناوران شاغل در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به بیش از ۵۶ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است که این عدد در سال ۱۳۹۱ تنها ۱۹ هزار نفر بوده و امروز قریب به ۸۰ درصد شاغلین آن ها را دارندگان مدرک کارشناسی به بالا در بر می گیرند.

همچنین تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و دانشگاه ۳۰۳۵ قرارداد در سال ۱۳۹۲ به ۷۰۲۴ قرارداد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و مبلغ این قراردادها که در سال ۱۳۹۲، ‌ ۳۳۵ میلیارد تومان بوده نیز در سال ۱۳۹۷ به ۱۷۷۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در ادامه این جلسه که وزرای علوم، ‌تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و روسای فرهنگستان های زبان و ادب فارسی و علوم پزشکی نیز حضور داشتند رویکرد جدید پیشنهادی دبیرخانه شورای عالی عتف نسبت به توسعه مناطق ویژه علم و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر شورا ضمن ارائه گزارشی از روند فعلی ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری و چالش های کلیدی در شکل گیری و عملیات مناطق ویژه علم و فناوری در کشور، به بیان نکات مثبت طرح پیشنهادی دبیرخانه پرداخت.

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهاد دبیرخانه در خصوص توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، پیش نویس آیین نامه اجرایی تخصیص و توسعه پهنه ها و مناطق ویژه علم و فناوری با رعایت این ملاحظه که هیچ اثر منفی و محدودیتی برای زندگی مردم و ساکنین اطراف این پهنه ها نداشته باشد به تصویب رسید و مقرر شد وزیر علوم، این پیش نویس را جهت بررسی و تایید نهایی در جلسه هیات دولت مطرح کند.

در ادامه این جلسه گزارش ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۷ ارائه شد و دبیر شورا به بیان توضیحاتی در خصوص جزییات این گزارش پرداخت.

پیشنهاد صندوق نوآوری و شکوفایی جهت اصلاح برخی مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از توضیحات دبیر شورا و ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، به تصویب رسید.