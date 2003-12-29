بزرگان شطرنج ايران در مسابقاتي به نفع زلزله زدگان شركت مي كنند

به گزارش خبرنگار"مهر" اين مسابقات طي روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري و با حضور استادان وبازيكناني چون حسينقلي سالور ، محسن قرباني ، خسروهرندي ، احسان قائم مقامي ، هادي مومني ، مرتضي محجوب ، محسن قرباني ، رضا رضايي ، عزيزالله صالحي مقدم ، عباس خاكپور ، محمود پيرو اولياء، مهدي ماموري ، امير ملاحي ، شجاعت قانع ، مهرداد اردشي ، الشن مرادي ، مرتضي دربان ، آرش روغني ، سيد جواد علوي مقدم ، سيد آرش اكبري نيا، امين نصري ، مهدي خاقاني ، صالح ميرزايي ، ميران خادمي ، آرش بهرام زاده، امير عظيمي و سهراب رضي پوربرگزار خواهد شد .
اين رقابتها به صورت "همت عالي " براي جمع آوري كمك هاي مالي جامعه ورزش جهت اختصاص به هموطنان زلزله زده بم ساعت 14 روز هاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري در محل فدراسيون شطرنج در جريان خواهد بود .
قهرمانان تيم ملي و بزرگان شطرنج ايران در جريان يك دوره مسابقات نيمه سريع به منظور كمك و همدردي با مصيبت زدگان زلزله شهرستان بم به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش خبرنگار"مهر" اين مسابقات طي روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري و با حضور استادان وبازيكناني چون حسينقلي سالور ، محسن قرباني ، خسروهرندي ، احسان قائم مقامي ، هادي مومني ، مرتضي محجوب ، محسن قرباني ، رضا رضايي ، عزيزالله صالحي مقدم ، عباس خاكپور ، محمود پيرو اولياء، مهدي ماموري ، امير ملاحي ، شجاعت قانع ، مهرداد اردشي ، الشن مرادي ، مرتضي دربان ، آرش روغني ، سيد جواد علوي مقدم ، سيد آرش اكبري نيا، امين نصري ، مهدي خاقاني ، صالح ميرزايي ، ميران خادمي ، آرش بهرام زاده، امير عظيمي و سهراب رضي پوربرگزار خواهد شد .
نظر شما