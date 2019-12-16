مجید اجرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به علت بارندگی و تشدید ناپایداری‌های جوی با تصمیمات اتخاذ شده و با اعلام مدیریت بحران استان مدارس شهرستان های جنوبی استان در نوبت صبح سه شنبه تعطیل است.

وی افزود: بر این اساس شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم، دیر، دشتی و مناطق کاکی و بردخون در نوبت صبح فردا تعطیل است.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد:‌ هنوز تصمیمی در مورد مدارس دیگر نقاط استان بوشهر گرفته نشده است.

گفتنی است پیش از نیز مدارس شهرستان بوشهر نوبت صبح و بعد از ظهر فردا تعطیل اعلام شده بود.