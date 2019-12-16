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۲۵ آذر ۱۳۹۸، ۲۳:۳۳

مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

مدارس برخی مناطق چهارمحال و بختیاری روزسه شنبه تعطیل است

مدارس برخی مناطق چهارمحال و بختیاری روزسه شنبه تعطیل است

شهرکرد- مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: مدارس برخی مناطق چهارمحال و بختیاری در پی بارش برف و لغزندگی معابر روز سه شنبه تعطیل است.

فرحناز قائدامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدارس برخی از شهرستان چهارمحال و بختیاری در پی بارش برف و لغزندگی معابر روز سه شنبه تعطیل است، اظهار داشت: کلیه مدارس مناطق کوهرنگ، بن، فارسان، سامان، لاران، بروجن، بلداجی، گندمان، خانمیرزا در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح تعطیل است.

وی بیان کرد: مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستانهای شهرکرد، کیار، اردل و میانکوه تعطیل و مدارس مقطع متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

وی تاکید کرد: کلیه مدارس شهرستان  لردگان و منطقه فلارد در تمامی مقاطع تحصیلی فعالیت آموزشی خود را با یک ساعت تاخیر آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 4799807

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