مدارس برخی مناطق چهارمحال و بختیاری روزسه شنبه تعطیل است

فرحناز قائدامینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدارس برخی از شهرستان چهارمحال و بختیاری در پی بارش برف و لغزندگی معابر روز سه شنبه تعطیل است، اظهار داشت: کلیه مدارس مناطق کوهرنگ، بن، فارسان، سامان، لاران، بروجن، بلداجی، گندمان، خانمیرزا در تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح تعطیل است.

وی بیان کرد: مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی نوبت صبح شهرستانهای شهرکرد، کیار، اردل و میانکوه تعطیل و مدارس مقطع متوسطه اول و دوم با یک ساعت تاخیر فعالیت آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

وی تاکید کرد: کلیه مدارس شهرستان لردگان و منطقه فلارد در تمامی مقاطع تحصیلی فعالیت آموزشی خود را با یک ساعت تاخیر آغاز خواهند کرد.