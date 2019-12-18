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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۸:۰۶

حبیبی در گفتگو با مهر:

آزادکاران ما از هر نظر آماده هستند/ شناختی از خارجی‌ها نداریم

آزادکاران ما از هر نظر آماده هستند/ شناختی از خارجی‌ها نداریم

سرپرست تیم کشتی دانشگاه آزاد گفت: آزادکاران ما با توجه به برپایی اردوی پیش از جام باشگاه های جهان از هر نظر مهیای حضور در این مسابقات هستند.

هادی حبیبی در آستانه برگزاری رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان به خبرنگار مهر گفت: ما ۱۰ روز قبل از آغاز مسابقات وارد اردوی ویژه آماده سازی شدیم تا آزادکاران به خوبی در شرایط مسابقات قرار گیرند. خوشبختانه هم اکنون نیز از هر نظر آماده هستیم و امیدواریم با نتایج خوبی در این میدان بین المللی همراه باشیم.

وی در خصوص تیم های خارجی شرکت کننده در جام باشگاه های جهان نیز تصریح کرد: هیچ شناختی از تیمها و کشتی گیران آنها نداریم و باید تا زمان قرعه کشی و وزن کشی مسابقات منتظر باشیم. البته ما با توجه به برنامه های از پیش تدوین شده، هیچ تفاوتی بین تیم های داخلی و خارجی قایل نیستیم و با تمام توان به میدان می رویم.

سرپرست تیم کشتی دانشگاه آزاد به عدم جذب کشتی گیران خارجی نیز اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی عدم استفاده از کشتی گیران خارجی در ترکیب تیم، بحث پرداخت دلاری و مشکلات این چنینی بود. طبیعتا تصمیم گرفتیم با همان آزادکاران توانمند و باانگیزه داخلی در جام باشگاه های جهان حضور یابیم و در حد بضاعت تیم برای رسیدن به قهرمانی تلاش کنیم.

حبیبی در پایان گفت: تیم کشتی دانشگاه آزاد از تیمهای ریشه‌دار و قدیمی است که سالها در میادین مختلف حضوری مثبت و موفق داشته است. در نتیجه سعی خواهیم کرد این بار هم طوری در این میدان بین المللی ظاهر شویم که به بهترین شکل از نام و اعتبار باشگاه دفاع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۶ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی شهر بیرجند استان خراسان شمالی برگزار می شود.

کد مطلب 4799928

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    نظرات

    • محمد قبادی IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۹
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      بجنورد هست با سواد

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