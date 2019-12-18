هادی حبیبی در آستانه برگزاری رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان به خبرنگار مهر گفت: ما ۱۰ روز قبل از آغاز مسابقات وارد اردوی ویژه آماده سازی شدیم تا آزادکاران به خوبی در شرایط مسابقات قرار گیرند. خوشبختانه هم اکنون نیز از هر نظر آماده هستیم و امیدواریم با نتایج خوبی در این میدان بین المللی همراه باشیم.

وی در خصوص تیم های خارجی شرکت کننده در جام باشگاه های جهان نیز تصریح کرد: هیچ شناختی از تیمها و کشتی گیران آنها نداریم و باید تا زمان قرعه کشی و وزن کشی مسابقات منتظر باشیم. البته ما با توجه به برنامه های از پیش تدوین شده، هیچ تفاوتی بین تیم های داخلی و خارجی قایل نیستیم و با تمام توان به میدان می رویم.

سرپرست تیم کشتی دانشگاه آزاد به عدم جذب کشتی گیران خارجی نیز اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی عدم استفاده از کشتی گیران خارجی در ترکیب تیم، بحث پرداخت دلاری و مشکلات این چنینی بود. طبیعتا تصمیم گرفتیم با همان آزادکاران توانمند و باانگیزه داخلی در جام باشگاه های جهان حضور یابیم و در حد بضاعت تیم برای رسیدن به قهرمانی تلاش کنیم.

حبیبی در پایان گفت: تیم کشتی دانشگاه آزاد از تیمهای ریشه‌دار و قدیمی است که سالها در میادین مختلف حضوری مثبت و موفق داشته است. در نتیجه سعی خواهیم کرد این بار هم طوری در این میدان بین المللی ظاهر شویم که به بهترین شکل از نام و اعتبار باشگاه دفاع کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۶ تا ۲۹ آذرماه به میزبانی شهر بیرجند استان خراسان شمالی برگزار می شود.