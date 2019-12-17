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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۹:۴۰

سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان:

پنجمین جشنواره «یلدای ماندگار»در زنجان برگزار می شود

پنجمین جشنواره «یلدای ماندگار»در زنجان برگزار می شود

زنجان- سرپرست سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری زنجان،گفت:پنجمین جشنواره «یلدای ماندگار» در محل ساختمان تاریخی کارخانه کبریت شهر زنجان برگزار می شود.

مریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:پنجمین جشنواره «یلدای ماندگار» از امروز( سه شنبه)تا ۳۰ آذر ماه در محل ساختمان تاریخی کارخانه کبریت شهر زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: جشنواره«یلدای ماندگار» در بخش های مختلف برگزار خواهد شد که برگزاری نمایشگاه ویژه شب یلدا و برگزاری جنگ شادی به مدت سه شب از برنامه های ویژه این ایام است و برنامه و کاروان فرهنگی برگزارمی شود.

شعبانی ابراز کرد: این جشنواره با هدف تجدید خاطره برای بزرگان و آشنایی کودکان و جوانان با آداب و سنن و رسوم شب یلدا برگزار می شود. 

وی گفت: شب یلدا در تمام نقاط ایران و با وجود اقوام‌های مختلف با آداب مختلفی برگزار می‌شود که معمولا با جمع شدن خانواده در یک مکان این شب به خوشی سپری می شود. 

کد مطلب 4799932

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