پنجمین جشنواره «یلدای ماندگار»در زنجان برگزار می شود

مریم شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:پنجمین جشنواره «یلدای ماندگار» از امروز( سه شنبه)تا ۳۰ آذر ماه در محل ساختمان تاریخی کارخانه کبریت شهر زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: جشنواره«یلدای ماندگار» در بخش های مختلف برگزار خواهد شد که برگزاری نمایشگاه ویژه شب یلدا و برگزاری جنگ شادی به مدت سه شب از برنامه های ویژه این ایام است و برنامه و کاروان فرهنگی برگزارمی شود.

شعبانی ابراز کرد: این جشنواره با هدف تجدید خاطره برای بزرگان و آشنایی کودکان و جوانان با آداب و سنن و رسوم شب یلدا برگزار می شود.

وی گفت: شب یلدا در تمام نقاط ایران و با وجود اقوام‌های مختلف با آداب مختلفی برگزار می‌شود که معمولا با جمع شدن خانواده در یک مکان این شب به خوشی سپری می شود.