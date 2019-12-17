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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

انفجار خودروی بمب گذاری شده در جنوب دمشق

انفجار خودروی بمب گذاری شده در جنوب دمشق

انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در جنوب دمشق این منطقه را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وقوع یک انفجار بعد از ظهر دوشنبه، ناشی از بمبی که عناصر تروریست در یک خودرو در جنوب دمشق کار گذاشته بودند این منطقه را لرزاند.

انفجار خودروی بمب گذاری شده در منطقه نهر عیشه واقع در جنوب دمشق یک کشته برجای گذاشت.

یک منبع نیز در این خصوص تاکید کرد که خودروی مذکور در جریان عبور از نزدیکی منطقه نهر عیشه منفجر شد و راننده آن به دلیل شدت جراحات وارده بعد از انتقال به بیمارستان جان باخت.

عناصر باقی مانده از گروه های تروریستی در سوریه هم چنان به عملیات خود علیه نیروهای سوری و مردم این کشور ادامه می دهند. این در حالیست که ارتش سوریه نیز تلاش دارد در عملیات ضد تروریستی خود مواضع این عناصر را هدف قرار دهد.

کد مطلب 4800120
فاطمه صالحی

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