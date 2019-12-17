سالانه۲۰۰ هزار پرونده در محاکم زنجان تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان، گفت:حرکت های خوبی در سازمان تبلیغات استان زنجان شرع شده لذا با همه این اقدامات نیازمند ارتقاء و گستردگی برنامه های این سازمان هستیم.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۰۰ هزار پرونده در محاکم استان تشکیل می شود و به نظر می رسد عمده دلیل این امر می تواند ضعف باورهای دینی باشد ، اظهار کرد: ما باید دین خدا را در جامعه ترویج کنیم و همچنین انس ، الفت و برادری را در بین مردم تقویت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: تبلیغ منحصر به ماههای محرم و صفر نیست و باید از ظرفیت روحانیت که سرمایه بزرگی در جامعه هستند در راستای تبلیغ جامعه هدف استفاده شود، چرا روستا ها مبلغ نداشته باشند و این موضوع را سازمان تبلیغات استان باید حل و فصل کند.

صادقی نیارکی گفت: روحانیت استان انقلابی بوده و هست و سازمان تبلیغات هم باید با نگاه انقلابی به نیازها پاسخ دهد ، چرا که خدمات انقلابی است که می ماند.