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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۳۹

"غریبه‌ای در دهکده" در شبکه یک تولید می‌شود

فیلم تلویزیونی "غریبه‌ای در دهکده" به کارگردانی مسعود فرخنده در شبکه یک سیما در مرحله تصویربرداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "غریبه‌ای در دهکده" به تهیه‌کنندگی علی مرادی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند. این فیلم با مضمون دفاع مقدس روایتگر زندگی دختر جوانی است که همراه پدرش علیه مناسبات و رسوم غلط روستای محل زندگی خود قد علم کرده و به مبارزه پرداخته است.

در "غریبه‌ای در دهکده" زهرا سعیدی، هوشنگ توکلی، امیرمحمد زند، سودابه بیضایی، محسن سلیمانی و حامد شیدایی بازی می‌کنند. نویسنده: علیرضا حمیصی، بازنویسی متن: مسعود فرخنده، تصویربردار: مهدی مجد وزیری، صدابردار: حمید یارندپور، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراحان گریم: بابک شعاعی، حامد علی‌بخشی و زهرا احمدی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: هوشنگ قنواتی‌زاده و جلوه‌های ویژه: داود رسولیان با این پروژه همکاری دارند.

کد مطلب 480015

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