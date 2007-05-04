به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم "غریبهای در دهکده" به تهیهکنندگی علی مرادی برای گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما مراحل تصویربرداری را سپری میکند. این فیلم با مضمون دفاع مقدس روایتگر زندگی دختر جوانی است که همراه پدرش علیه مناسبات و رسوم غلط روستای محل زندگی خود قد علم کرده و به مبارزه پرداخته است.
در "غریبهای در دهکده" زهرا سعیدی، هوشنگ توکلی، امیرمحمد زند، سودابه بیضایی، محسن سلیمانی و حامد شیدایی بازی میکنند. نویسنده: علیرضا حمیصی، بازنویسی متن: مسعود فرخنده، تصویربردار: مهدی مجد وزیری، صدابردار: حمید یارندپور، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراحان گریم: بابک شعاعی، حامد علیبخشی و زهرا احمدی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: هوشنگ قنواتیزاده و جلوههای ویژه: داود رسولیان با این پروژه همکاری دارند.
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