«یک دقیقه سکوت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «یک دقیقه سکوت»، رمانی درباره شهید ادواردو آنیلی است.

داستان این رمان، از یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت ادواردو، پیش از بازی فوتبال انگلیس و ایتالیا آغاز می‌شود. در این داستان جذاب، این یک‌دقیقه سکوت، جرقه‌ای در ذهن خبرنگار ورزشی‌ای می‌زند که با ادواردو آنیلی، آشنایی نداشته است. در ادامه، وقتی او برای تهیه گزارشی به ایتالیا می‌رود، در ماجرای پرکش و قوس زندگی ادواردو آنیلی می‌افتد. او در آن‌جا با دوستان ادواردو آشنا می‌شود و پی به رازهایی می‌برد که...

یک دقیقه سکوت به قلم خانم نفیسه نظری، در گروه نمک انتشارات عهدمانا برای مخاطبان بالای ده‌سال منتشر شده است.

عهدمانا این کتاب را در ۱۷۶ صفحه رقعی و با قیمت ۲۲هزار تومان راهی بازار کرده است.