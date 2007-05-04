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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

95 درصد مساجد خراسان جنوبی کانون فرهنگی ندارند

95 درصد مساجد خراسان جنوبی کانون فرهنگی ندارند

خراسان جنوبی - خبرگزاری مهر : مسئول دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی گفت: 95 درصد مساجد استان از کانون های فرهنگی و هنری محرومند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند هاشم شیرازیان شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر 61 کانون فرهنگی و هنری در مساجد این استان فعالیت می کنند که این تعداد کانون با وجود بیش از یک هزار و 200 مسجد در خراسان جنوبی بسیار ناچیز است.

وی به بررسی اثر بخشی کانون های فرهنگی و هنری در ترویج فرهنگ و هنر اسلامی پرداخت و اظهار داشت: محرومیت این نقطه ایجاب می کند تا مسئولان توجه بیشتری به افزایش کیفی و کمی کانون های مساجد این استان داشته باشند.

مسئول دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی با اشاره به پیوستن فردوس به این استان اظهار امیدواری کرد: با پیوستن این شهرستان سهمیه تأسیس کانون های مساجد استان و اعتبارات جاری این دبیرخانه افزایش قابل توجهی داشته باشد.

شیرازیان تصریح کرد : در سال گذشته سهمیه احداث 28 کانون فرهنگی و هنری به استان داده شد که تمامی 28کانون در سال گذشته افتتاح شد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 50 پرونده تقاضای تاسیس کانون فرهنگی و هنری به دبیرخانه خراسان جنوبی رسیده است که در صورت تحقق این سهمیه و تامین اعتبارات قادر به تاسیس این کانون ها در مساجد استان خواهیم بود.

مسئول دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی از کانون های مساجد به عنوان نهادهای فرهنگی و هنری تاثیرگذار بر فرهنگ جامعه یاد کرد و گفت: کانون های مساجد مهمترین جایگاه برای توسعه فعالیت های فرهنگ و هنراسلامی هستند.
کد مطلب 480022

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