95 درصد مساجد خراسان جنوبی کانون فرهنگی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند هاشم شیرازیان شب گذشته در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر 61 کانون فرهنگی و هنری در مساجد این استان فعالیت می کنند که این تعداد کانون با وجود بیش از یک هزار و 200 مسجد در خراسان جنوبی بسیار ناچیز است .

وی به بررسی اثر بخشی کانون های فرهنگی و هنری در ترویج فرهنگ و هنر اسلامی پرداخت و اظهار داشت: محرومیت این نقطه ایجاب می کند تا مسئولان توجه بیشتری به افزایش کیفی و کمی کانون های مساجد این استان داشته باشند .

مسئول دبیرخانه مساجد خراسان جنوبی با اشاره به پیوستن فردوس به این استان اظهار امیدواری کرد: با پیوستن این شهرستان سهمیه تأسیس کانون های مساجد استان و اعتبارات جاری این دبیرخانه افزایش قابل توجهی داشته باشد .

شیرازیان تصریح کرد : در سال گذشته سهمیه احداث 28 کانون فرهنگی و هنری به استان داده شد که تمامی 28کانون در سال گذشته افتتاح شد .

وی خاطر نشان کرد: بیش از 50 پرونده تقاضای تاسیس کانون فرهنگی و هنری به دبیرخانه خراسان جنوبی رسیده است که در صورت تحقق این سهمیه و تامین اعتبارات قادر به تاسیس این کانون ها در مساجد استان خواهیم بود .