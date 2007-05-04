  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

شورای نخبگان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تشکیل می شود

خراسان جنوبی-خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از تشکیل شورای نخبگان تبلیغات اسلامی استان در آینده ای نزدیک خبر داد.

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگارمهر، هدف از تشکیل این شورا را اتخاذ تصمیم های تخصصی و بالا بردن ضریب اطمینان از صحت و قوام برنامه ها و طرح های اجرایی شورا همچنین استفاده از ایده ها و نظرات اندیشمندان و صاحب نظران و بهره گیری از تجارب آن ها در برگزاری مطلوب مراسم و مناسبت های انقلابی و مذهبی اعلام کرد.

وی اظهار داشت: توجه به توانمندی ها و نقش فرهیختگان، روشنفکران و اهل تفکر و اندیشه در گستره ملی و منطقه ای و استانی در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی از دیگر اهداف تشکیل شورای نخبگان استان است.

معاون برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تعداد اعضای شورای نخبگان استان را 9 نفر اعلام کرد و افزود: با توجه به جایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برنامه ریزی فرهنگی و دامنه تاثیر گذاری آن ، یکی از مراجع مهم مشورتی و سیاستگذاری در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان شورای نخبگان خواهد بود.

رضائی یادآور شد : پشتیبانی علمی و فکری، ارائه راهکارهای نوین در خصوص شیوه های موثر گسترش مشارکت های مردمی، شناسائی موانع و کاستی های افزایش مشارکت های مردمی ، بالا بردن سطح کیفی جلسات و افزایش سطح کمی و کیفی محتوای مراسم و مناسبت ها در شوراهای نخبگان تبلیغات اسلامی استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد : شورای نخبگان استان تطبیق برنامه های طراحی شده با شرایط اقلیمی و منطقه ای، انتقال تجارب و اندوخته های کاربردی در جهت ایجاد خلاقیت و نو آوری در مراسم و مناسبت ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
کد مطلب 480024

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها