شورای نخبگان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تشکیل می شود

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگارمهر، هدف از تشکیل این شورا را اتخاذ تصمیم های تخصصی و بالا بردن ضریب اطمینان از صحت و قوام برنامه ها و طرح های اجرایی شورا همچنین استفاده از ایده ها و نظرات اندیشمندان و صاحب نظران و بهره گیری از تجارب آن ها در برگزاری مطلوب مراسم و مناسبت های انقلابی و مذهبی اعلام کرد .

وی اظهار داشت: توجه به توانمندی ها و نقش فرهیختگان، روشنفکران و اهل تفکر و اندیشه در گستره ملی و منطقه ای و استانی در پیشبرد اهداف عالیه انقلاب اسلامی از دیگر اهداف تشکیل شورای نخبگان استان است .

معاون برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تعداد اعضای شورای نخبگان استان را 9 نفر اعلام کرد و افزود: با توجه به جایگاه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برنامه ریزی فرهنگی و دامنه تاثیر گذاری آن ، یکی از مراجع مهم مشورتی و سیاستگذاری در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان شورای نخبگان خواهد بود .

رضائی یادآور شد : پشتیبانی علمی و فکری، ارائه راهکارهای نوین در خصوص شیوه های موثر گسترش مشارکت های مردمی، شناسائی موانع و کاستی های افزایش مشارکت های مردمی ، بالا بردن سطح کیفی جلسات و افزایش سطح کمی و کیفی محتوای مراسم و مناسبت ها در شوراهای نخبگان تبلیغات اسلامی استان مورد بررسی قرار می گیرد .