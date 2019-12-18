به گزارش خبرنگار مهر، شب یلدا یا همان شب چله خودمان از مهم‌ترین، زیباترین و رنگارنگ و پر معنا ترین رسوم اصیل ایرانی است. این روزها با نزدیک شدن به اولین روز زمستان، برای اطلاع از وضعیت خرید و فروش آجیل و خشکبار سری به بازارهای شهر مشهد زدیم و نظرات مردم و فروشنده‌ها را جویا شدیم.

سعید اکبری، فروشنده آجیل و خشکبار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قیمت آجیل و خشکبار و مواد مورد نیاز شب یلدا مثل پسته، فندق، بادام زمینی و... با چند ماه گذشته تفاوتی نداشته است.

این فروشنده آجیل و خشکبار افزود: اما یک اجناس وارداتی همانند بادام زمینی و تخمه که کرایه حمل‌ونقل برای آن در نظر گرفته شده گران‌تر شده است. بازار در حال حاضر وضعیت خوبی دارد و مردم نسبت به توان خود خرید می‌کنند.

اکبری با بیان اینکه سعی می‌کنیم قیمت‌های خود را ثابت نگه داریم تا مردم بتوانند خرید خود را انجام دهند و شب یلدای خوبی را تجربه کنند، تصریح کرد: سعی ما این است که جنس خوب، با کیفیت و قیمت مناسب به مردم برسانیم شاید سود چندانی برای ما نداشته باشد اما مهم خرید مردم است.

وی با اشاره به قیمت‌ها، ادامه داد: پسته از کیلویی ۱۱۵ تا ۱۴۱ هزار تومان، فندق کیلویی ۴۸ هزار تومان، بادام زمینی از کیلویی ۳۱ تا ۴۳ هزار تومان و بادام درختی کیلویی ۱۴۲ هزار تومان همچنین آجیل مغز از کیلویی ۱۲۵ تا ۱۶۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

این فروشنده آجیل و خشکبار با بیان اینکه قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته پایین‌تر آمده است، ادامه داد: ولی قشر مرفه خرید خود را دارند و به افزایش و کاهش قیمت‌ها نگاه نمی‌کنند و در واقع این مطلب بر روی زندگی آنان تأثیر بسزایی ندارد.

اکبری گفت: برخی از مردم با توجه به اینکه قیمت‌ها افزایش چندانی نداشته است ولی نمی‌توانند خرید کنند، با دیدن قیمت‌ها برمی‌گردند و یا خریدهایشان را به چند قلم محدود کرده‌اند.

با توجه به روند کاهشی قیمت‌ها وضعیت بازار خوب نیست

در ادامه رضا حسینیان، یکی دیگر از فروشندگان آجیل و خشکبار با بیان اینکه قیمت‌ها خیلی بالا نرفته است و نسبت به سال گذشته کاهش قیمت هم داشته‌ایم، اظهار کرد: با اینکه قیمت‌ها روند کاهشی داشته است اما وضعیت بازار نسبت به شب یلدا اصلاً خوب نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم در شرایط اقتصادی خوبی نیستند، افزود: آنان ترجیح می‌دهند در گام اول هزینه‌های خانوار، اول اقلام و کالاهای اساسی خود را تهیه کنند و بعد به فکر تهیه آجیل شب یلدا باشند. با این شرایط کم‌کم فقط خاطره‌ای از جشن شب یلدا باقی خواهند ماند.

بنزین تأثیر بسزایی بر روی وضعیت معیشتی مردم گذاشته است، دولت گفت نباید افزایش قیمت را در بازار شاهد باشیم اما مگر می‌شود که اقلام و کالاهای اساسی گران نشود حسینیان گفت: درآمد ما با توجه به اینکه کمتر از چند روز تا شب یلدا باقی مانده است با درآمدهای مهرماه و یا شهریورماه تفاوتی نداشته است و این نشان می‌دهد که مردم رغبتی برای خرید حتی برای شب یلدا نیز ندارند.

یکی دیگر از فروشندگان آجیل و خشکبار تصریح کرد: بنزین تأثیر بسزایی بر روی وضعیت معیشتی مردم گذاشته است، دولت گفت نباید افزایش قیمت را در بازار شاهد باشیم اما مگر می‌شود که اقلام و کالاهای اساسی گران نشود. وضعیت اقتصادی مردم درگرو افزایش و کاهش قیمت‌هاست.

وی با بیان اینکه امسال سال پر محصولی بوده است، اظهار کرد: تولید پسته امسال زیاد بود لذا از نظر قیمت وضعیت خوبی در بازار دارد، اما بادام درختی با افزایش قیمت مواجه است.

همچنین در ادامه فرهاد میری، یکی دیگر از فروشندگان آجیل و خشکبار اظهار کرد: در بازار آجیل و خشکبار تغییر قیمت نداشته‌ایم ولی مردم هم قدرت خرید ندارند، چرا که آجیل جزو کالاهای اساسی آن‌ها نیست و مردم در این شرایط اقتصادی ترجیح می‌دهند که اول مایحتاج ضروری خود را تأمین کنند و بعد به آجیل و ... برسند.

وی با بیان اینکه کمبودی در زمینه تهیه آجیل و خشکبار نداشته‌ایم، افزود: با توجه به نزدیکی شب یلدا فروش بسیار ضعیفی داشته‌ایم و افزایش قیمت بنزین هم این مشکل را دو چندان کرده است. بازهم تأکید می‌کنم که تا مردم خریدی نکنند ما فروش و سودی نخواهیم داشت.

قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است

در ادامه به سراغ مردم رفتیم و نظر آنان را در مورد وضعیت بازار آجیل و خشکبار شب یلدا جویا شدیم. اصغر دوانی یکی از خریداران خشکبار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: قیمت‌ها کاهش داشته است، ولی باز هم همین قیمت‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی مردم زیاد است. قطعاً اصلاح قیمت بنزین تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی مردم دارد و باعث شده قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند.

وی افزود: بعضی از دوستان و آشنایان بنده بازاری هستند و از اینکه اصلاً فروشی ندارند بسیار گلایه‌مند هستند. من خود یک بازنشسته‌ام ولی با توجه به درآمدی که دارم خریدهایم را محدود کرده‌ام، شب یلدا که دیگر جای خود دارد.

همچنین در ادامه علی‌اکبر دهقانی یکی دیگر از خریداران با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصادی مردم اجازه فکر کردن به شب یلدا و خریدن شیرینی و آجیل را نمی‌دهد، گفت: من خودم به شخصاً اگر به خاطر فرزندانم نبود اصلاً قدرت خرید برای آجیل شب یلدا را ندارم ولی به‌ناچار و فقط به خاطر خانواده مجبور هستم که کمی خرید داشته باشم.

وی افزود: قیمت‌ها نسبتاً مناسب است ولی چون آجیل در سبد غذایی در رتبه چهارم و پنجم است ترجیح می‌دهم تا اول مایحتاج اصلی زندگی را تأمین کنم.

در ادامه زهره میرزایی، خریدار دیگری که در حال تسویه حساب فاکتور خرید خود بود، اظهار کرد: شب یلداهای امروزی همانند شب یلدای دوران مادربزرگ‌های ما نیست که بخواهیم فقط با یک چای و شیرینی دور هم باشیم؛ امروزه چشم و هم چشمی زیاد است و اگر یک قلم از مواد شب یلدا را روی سفره نداشته باشیم باید کلی پاسخگو باشیم.

وی گفت: قیمت‌های آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته مناسب‌تر است ولی قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است لذا امسال با خانواده، تصمیم گرفتیم خرید خود را محدود کنیم و این شب را با کنار یکدیگر بودن جشن بگیریم.

افزایش قیمت بنزین دیگر جایی برای گرفتن جشن شب یلدا باقی نگذاشته است

همچنین در همین راستا علی زمانی، خریدار دیگر ابراز کرد: با افزایش قیمت بنزین دیگر جایی برای گرفتن جشن به عنوان شب یلدا برای مردم باقی نگذاشته است. شاید با توجه به آماری که فروشنده‌های آجیل می‌دهند قیمت‌ها کاهش داشته باشد ولی در همین صورت هم مردم قدرت و توان خرید ندارند.

وی افزود: ترجیح می‌دهم با درآمدم اول کالاهای اساسی زندگی‌ام را بخرم اگر مبلغی باقی ماند به خرید آجیل شب یلدا اختصاص می‌دهم.

همچنین مصطفی خسروشاهی، یکی دیگر از خریداران گفت: چند سال است که حال مردم در شب یلدا، شب عید و... خوب نیست. با توجه به وضعیت اقتصادی دیگر گرفتن جشن شب یلدا از ما گذشته است اما به خاطر فرزندانم با پس‌انداز و عدم هزینه در موقعیت‌های دیگر، شب یلدا را جشن می‌گیریم.

وی ابراز کرد: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و مردم هم به اندازه توان خود خرید می‌کنند اما بازهم بسیاری از دوستان و آشنایان را می‌شناسم که این قیمت‌ها هنوز هم برای آنان سنگین است چرا که سطح درآمدی و قدرت خرید آنان پایین آمده است.

در ادامه علیرضا ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وضعیت بازار در آستانه شب یلدا بسیار خوب و نرمال است، اظهار کرد: سال گذشته مردم، کمپین‌های نخریدن آجیل در شب یلدا و عید نوروز ایجاد کرده بودند، افزایش قیمت در حوزه آجیل و خشکبار برای آنان ملموس و چشم‌گیر بود و اقدام به خرید نمی‌کردند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت بازار آجیل و خشکبار در سال گذشته دچار رکود شده بود، افزود: قدرت و توان خرید مردم در سال گذشته با توجه به نوسانات ارزی و دیگر مشکلات اقتصادی به شدت پایین آمده بود.

سال ۹۸، سالی پربار برای آجیل و خشکبار

ارزانی با تأکید بر اینکه در سال گذشته در زمینه آجیل و خشکبار با کاهش تولید روبه‌رو بودیم، تصریح کرد: امسال، سال پر محصولی را در حوزه خشکبار شاهد بودیم، تولید پسته به سه برابر رسیده است سال گذشته ۱۷۰ هزار تن و امسال بالای ۲۲۰ هزار تن تولید پسته از درختان برداشت شده است.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد با تأکید بر اینکه امسال هیچ کمبودی در زمینه خشکبار و آجیل برای شب یلدا و عید نوروز نخواهیم داشت، ابراز کرد: قیمت‌ها نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است و نمونه بارز آن کاهش ۱۰۰ درصدی قیمت پسته است. در بسیاری از اقلام دیگر نیز کاهش ۲۰ تا ۸۰ درصدی را شاهد هستیم. برای نمونه فندق هم کاهش قیمت ۸۰ درصدی داشته لذا این کاهش قیمت‌ها نیز برای مردم چشم‌گیر است.

وی ادامه داد: با توجه به گزارشات بازرسان ما مردم کم‌وبیش در بازار برای خرید حضور دارند و این بسیار خوشحال کننده است، همچنین همه واحدهای صنفی از خریدوفروش‌های این چند روز راضی هستند.

ارزانی با بیان اینکه با تحریم آجیل از سوی مردم در سال گذشته هیچ کدام از واحدهای صنفی آجیل و خشکبار سودی نکردند، عنوان کرد: سود ما در فروش کالاهاست لذا تا مردم خریدی نداشته باشند ما هم سودی نخواهیم کرد. از هفته گذشته مردم خریدهای خود را آغاز کرده‌اند و تقریباً وضعیت بازار راضی کننده است.

هیچ‌گونه کمبودی در بازار نداریم

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد با اشاره به اینکه قیمت‌ها نسبت به پارسال متناسب‌تر شده است، گفت: همان طورکه تأکید کردم تقریباً هیچ‌گونه کمبودی نداریم اما امسال در زمینه بادام درختی کم محصول هستیم لذا با توجه به صادرات با کمبود و افزایش قیمت بادام درختی در بازار مواجه هستیم که این باعث گلایه‌مندی مردم و بازاریان شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به جلساتی که اتحادیه با واحدهای صنفی داشته است، تصمیم بر آن شد که ما خود را در کنار مردم و همراه با آنان ببینیم لذا امسال از سود قانونی خود تخفیف‌های را لحاظ می‌کنیم. شب یلدا پیش‌قراول عید نوروز است مردم اگر از کیفیت و قیمت آجیل شب یلدا راضی باشند می‌شود انتظار داشت عید نوروز خوبی را در پیش داشته باشیم.

ارزانی اظهار کرد: هر واحد صنفی از سود خود تخفیفی را به مشتری خواهد داد، باید این آشتی بین آجیل‌فروشان و مردم در سطح بازار احساس شود و مردم هم بدانند که فروشنده‌ها در این شرایط اقتصادی نیز در کنار آن‌ها هستند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد با بیان اینکه قطعاً صنف آجیل‌فروشان هم همانند دیگر مردم جامعه از گرانی‌های اخیر گلایه‌مند هستند، ادامه داد: سود این گرانی‌ها به جیب هیچ‌کس نرفته است، مقصر این گرانی‌ها فروشنده‌ها و صاحبان مغازه‌ها نیستند آنان هم اجناس خود را از جای دیگر تأمین می‌کنند، لذا نباید دلیل همه گرانی‌ها را فروشنده‌ها و مغازه‌داران ببینیم.

وی تشریح کرد: اگر واحد صنفی کالایی را گران می‌فروشد، مقصر نیست چرا که خود او هم گران خریده است لذا با لحاظ کمی سود مجبور است که گران بفروشد، مشکل از جای دیگر است. مقصر گرانی پسته که طی چند ماه از کیلویی ۵۰ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان رسید آجیل‌فروش نیست، چرا که آنان هم روزانه از عمده فروش خرید می‌کنند. سود گرانی اجناس به جیب فروشنده نمی‌رود چرا که او نیز باید از عمده فروش گران خرید کند. اگر من در سال گذشته با سرمایه‌ام ۱۰۰ کیلو پسته می‌توانستم خرید کنم، امسال با همان سرمایه توانایی خرید ۲۰ کیلو را دارم و این یعنی شرایط اصلاً خوب نیست.

واردات تخمه با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد و این به نفع کشاورزان ما نبود چرا که واردات با این ارز در واقع، دادن یارانه به کشاورز چینی و ژاپنی محسوب می‌شد که خوشبختانه این قانون اصلاح شد و اکنون واردات تخمه با ارز آزاد است ارزانی با اشاره به تثبیت نرخ ارز در بازار گفت: شاهد ثبات قیمتی در بازار آجیل و خشکبار هستیم. مردم در شب یلدا راغب به خریدن آجیل شیرین هستند لذا این نوع آجیل در حال حاضر در بازار با توجه به مواد، اقلام تشکیل دهنده و کیفیت آن از قیمت ۷۵ تا ۱۶۰ هزار تومان و آجیل شور نیز از قیمت ۶۵ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد ابراز کرد: بادام زمینی کیلویی ۳۲ تا ۵۰ هزار تومان، تخمه کدو کیلویی ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان، مغز بادام درختی کیلویی ۱۲۰ تا ۲۲۰ هزار تومان و تخمه ژاپنی کیلویی ۲۶ تا ۴۵ هزار تومان در بازار به مردم عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات تخمه با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، گفت: این واردات با این دلار اصلاً به نفع کشاورزان ما نبود چرا که واردات با این ارز در واقع، دادن یارانه به کشاورز چینی و ژاپنی محسوب می‌شد که خوشبختانه این قانون اصلاح شد و در حال حاضر واردات تخمه با ارز آزاد محاسبه می‌شود که این باعث تقویت کشاورزی و محصول داخلی می‌شود.

ارزانی با بیان اینکه از ابتدای امسال در بازار فقط تخمه آفتابگردان و بادام زمینی وارد شده است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بعضی از همکاران ثبت سفارش کرده‌اند ولی هنوز نتوانسته‌اند اجناس خود را از گمرک ترخیص کنند، لذا آمار دقیقی در خصوص میزان واردات محصول در دست نیست.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد با بیان اینکه گزارشی از تخلف واحدهای صنفی آجیل و خشکبار از ابتدای امسال ثبت نشده است، گفت: واحدهای صنفی خود کمک می‌کنند تا مردم بتوانند خرید داشته باشند و ثابت کرده‌اند که در کنار مردم هستند.

وی افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده تخلف به بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت گزارش دهند ولی توصیه ما برای پیگیری کارشناسانه‌تر و سریع‌تر، ارائه گزارش به اتحادیه آجیل و خشکبار به شماره ۹۲ - ۳۳۶۹۴۰۹۰ است.