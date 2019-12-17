بسیج دانشجویی خواستار ورود قوه قضائیه به طرح آبرسانی سیستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه زابل با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود این قوه به طرح آبرسانی با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت سیستان شد که متن نامه به شرح زیر است:

رئیس محترم قوه قضائیه آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، همانگونه که جنابعالی مستحضر هستید مردم ولایت‌مدار سیستان در ۲۰ سال اخیر علاوه بر تحمل رنج خشکسالی شدید بار بی‌توجهی و بی‌تدبیری مسئولین اجرایی کشور را نیز به دوش کشیده‌اند؛ اکنون زمان آن است که مسئولین پاسخ صبر و شکیبایی این مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور را بدهند.

با توجه به اجرای طرح آبرسانی دشت سیستان موسوم به ۴۶ هزار هکتاری در منطقه سیستان و با توجه به رقم هزینه شده برای این طرح که گفته می‌شود حدود ۸۵۰ میلیون دلار از سال ۱۳۹۴ تاکنون از محل صندوق توسعه ملی است، قریب به شش سال است که امید مردم منطقه به این طرح گره خورده و نظر به اجرای پراشکال و غیراصولی این طرح که باعث ضایع شدن بیت‌المال و حقوق مردم محروم منطقه می‌شود، بسیج دانشجویی دانشگاه ملی زابل طبق وظیفه ذاتی خود مبنی بر مسئله‌محوری و مطالبه‌گری در جهت بهبود اوضاع مردم سیستان از جنابعالی درخواست می‌کند طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر شرح وظایف قوه قضائیه که کشف جرم و احیای حقوق عامه از موارد آن می‌باشد به این طرح ورود کرده و مانع از تضییع بیشتر حقوق مردم شوید؛ در ضمن برخی از مشکلات اساسی طرح که تاکنون مشخص شده به پیوست ارسال می‌گردد.

۱- عدم انجام مطالعات فاز ۱ و ۲ قبل از اجرای پروژه

۲- عدم مطالعات کافی اجتماعی منطبق بر فرهنگ بومی منطقه که باعث ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی خواهد شد

۳- عدم اتمام و تست پروژه پایلوت و قبل از اجرای مابقی قسمت‌های پروژه

۴- عدم پیش‌بینی برای مدیریت دقیق حق‌آبه در دوره‌های خشکسالی

۵- عدم اجرای پروژه به شیوه مدیریتی epc (با توجه به پرداخت بودجه طرح به دلار، هزینه تمام شده طرح بیشتر از هزینه پیش‌بینی شده برای آن است)

۶- عدم اتمام پروژه با وجود گذشت قریب به دو سال از موعد مقرر

۷- عدم وجود الگوی کشت مشخص با توجه به وضعیت منطقه

۸- عدم پیش‌بینی محل تامین هزینه‌های نگهداری طرح پس از بهره‌برداری

۹- عدم وجود نظام بهره‌برداری پس از اتمام طرح