محل نگهداری جاسوس اسرائیلی مانند یک هتل ۵ ستاره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «معن الاسعد» وکیل اسرای آزاد شده تاکید کرد که «عامر الفاخوری» جاسوس رژیم صهیونیستی در حال حاضر در بیمارستان اوتیل دیو به سر می برد.

وی افزود: محل نگهداری الفاخوری مانند یک هتل ۵ ستاره است و هزینه های این مسأله نیز بر عهده دولت لبنان است.

الاسعد در خصوص تلاش ها برای فراری دادن الفاخوری تصریح کرد: هر صحبتی در این خصوص به معنی از بین رفتن هیبت سیستم قضایی کشور خواهد بود.

وی افزود: حرف و حدیث ها در این خصوص شایعه ای بیش نیست و سیستم قضایی لبنان تا امروز کوتاهی در این پرونده نکرده است.

الفاخوری جنایات زیادی را در حق اسرا مرتکب شده به طوریکه به قصاب الخیام معروف است. پیشتر اخباری در خصوص تلاش سفارت آمریکا در بیروت برای فراری دادن الفاخوری به خارج کشور منتشر شده بود.