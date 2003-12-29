حضور رهبر معظم انقلاب ،آلام بازماندگان زلزله بم را التيام بخشيد

محمد سقايي يکي از نمايندگاني که در منطقه زلزله زده بم حضور يافته در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: عمده ترين مشکلي که در کشور ما وجود دارد نبود تعريف مديريت بحران است.

وي درادامه افزود: وقوع اين زلزله تمامي مردم راغافلگير کرد ولي کمکها وامدادهاي بسياري از سوي نهادها ومردم صورت گرفته، اما بدليل نبود مديريت واحد ، امداد رساني وساماندهي زلزله زدگان به کندي پيش مي رود.

وي خاطر نشان کرد: يکي ديگر از دلايل ناهماهنگي درامر امداد رساني گسترده بودن منطقه زلزله زده است که اين امر باعث شده امداد گران نتوانند همه جا را پوشش دهند وهمچنين حضور گسترده مردم و بستگان زلزله زدگان در منطقه نيز باعث ايجاد ترافيک سنگين ومانعي براي امداد رساني شده است.

نايب رييس کميسيون عمران تاکيد کرد: با توجه به عمق فاجعه وکشته وزخمي شدن تعداد زيادي از هموطنانمان ، درحال حاضرمهمترين مساله آواربرداري درمنطقه است که بعيد به نظر مي رسد امکانات موجود براي اين امر کافي باشد وبه اين ترتيب عمليات آواربرداري تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت .

سقايي گفت: وزارت کشور مسوول ستاد حوادث در کشور است وتمام ساماندهي وبرنامه ريزيها بايد از سوي اين وزارتخانه صورت گيرد ونهادهاي ديگر نيز با آنها همکاري کنند.