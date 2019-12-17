وحدت حوزه و دانشگاه آرمان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح ظهر سه شنبه در مراسم نکوداشت حوزه و دانشگاه در سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار داشت: این مراسم به مناسبت بزرگداشت خدمتگزار حوزه و دانشگاه برگزار شده؛ کسی که در همدان متولد شد و در حوزه علمیه آخوند ملا علی و حوزه قم تحصیل کرده و در 51 سالگی به شهادت رسید.

وی افزود: در استان همدان به‌عنوان زادگاه این شهید هر ساله مراسم باشکوهی برگزار می‌شود و امسال دانشگاه علوم پزشکی در پاسداشت این استاد حوزه و دانشگاه پیشگام بوده‌است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی به جلسه شب گذشته با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استانداری همدان اشاره و بیان کرد: جلسه شب گذشته با وزیر و رصد فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان گواه فعالیت‌های خوب حوزه بهداشت و درمان در این استان بود.

وی با اشاره به به اینکه وزیر بهداشت ید طولانی در حوزه فرهنگ و ادب دارد، متذکر شد: حضور چنین شخصیت‌های شامخ و اثرگذاری در این مراسم مایه مباهات است.

مفتح ضمن تأکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه از آرمان‌های انقلاب اسلامی است گفت: شهید مفتح در صحن دانشگاه مورد هدف منافقان کوردل قرار گرفت و شهادت او در دانشگاه پیمانی ابدی شد که موارد مد نظر امام خمینی(ره) و آنچه مورد نظر شهید مفتح بود در فضای دانشگاه و حوزه محقق شود.

وی تصریح کرد: آنقدر این هدف در دیدگاه امام و انقلاب اسلامی بزرگ بود که روز شهادت شهید مفتح به نام وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شد و امید است این مراسم‌ موجبات تحقق این هدف و تعالی اهداف بلند انقلاب را در این زمینه فراهم آورد.