به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور گناوه عصر سه‌شنبه در این مراسم با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار داشت: دین اسلام کاملترین دین الهی است و به دین هیچ گونه خللی وارد نیست ولی آنچه امروزه باعث شده شاهد مشکلاتی بخصوص در زمینه اقتصادی باشیم نحوه اجرای احکام دین ویا پیاده کردن علوم است.

مجید قربانی گفت: علم نیز همانگونه که می تواند مفید باشد اگر در مسیر نادرست بکار گرفته شود باعث بروز مشکلات شود.

وی تصریح کرد: علم و دین هر دو باید در اقتصاد دیده شود تا بتوان به موفقیت لازم دست یافت.

رئیس دانشگاه پیام نور گناوه با تقدیر از مشارکت و همکاری دانشگاه ها و حوزه های علمیه خواهران و برادران گناوه در برگزاری این برنامه یادآور شد: امید است با تداوم اینگونه برنامه ها شهرستان گناوه از هم افزایی بین حوزه و دانشگاه منتفع شود.

حجت الاسلام مصطفی آشناگر در این نشست با تقدیر از برگزارکنندگان این مباحثه اظهار داشت: امروز دغدغه و سخن همه دلسوزان و دغدغه مندان مسائل اقتصادی یکسان است و همه دغدغه مشکلات اقتصادی کشور و آینده و خطرات ناشی از این مشکلات برای نظام اقتصادی را دارند.

امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب و دیده بان نظام مقدس اسلامی طی دو دهه بحث اقتصاد را به عنوان دغدغه اصلی مطرح و بر آن تاکید کرده اند.

وی افزود: دین اسلام کاملترین دین الهی و برای همه امورات دستوراتی دارد که باید اجرا شود ولی این دستورات به طور کامل اجرا نشده است.

آشناگر گفت: برخی از افراد با موازین و دستورات آشنا هستند ولی آن را با منافع شخصی خود در تضاد می بینند و لذا آن را اجرا نمی کنند و ترجیح منابع شخصی بر منابع اجتماعی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی می شود.

وی بیان کرد: مشکلات امروز را نمی توان به یک دوره و زمان خاص نسبت داد بلکه این مشکلات به مروز زمان و دوره ها و دولت های مختلف ایجاد شده تا امروزبه وضعیت کنونی رسیده است.

وی با اشاره به برخی دستورات دین اسلام در بحث های مختلف مانند زکات، قرض الحسنه ودیگرمسائل اقتصادی در جامعه گفت: بهترین شناخت را خداوند نسبت به بندگان خود دارد لذا بهترین قوانین را در کاملترین دین و موازین برای بشر وضع کرده است .

حجت الاسلام آشناگر گفت: برای داشتن اقتصادی پویا که پاسخگوی اداره جامعه و نیازهای مردم باشد و حل مشکلات باید همه باهم و دست در دست هم تلاش کنیم و در هر کجا که هستیم مثمرثمر بوده، اخلاقیات و موازین دینی را اجرا کنیم.

امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: امید است برگزاری مستمر و هدفمند این نشست ها با همکاری حوزه و دانشگاه و همت جوانان زمینه آینده روشن برای کشور را فراهم کند.

احمد رضا ونکی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گناوه و وکیل پایه یک دادگستری در این برنامه اظهار داشت: متاسفانه جامعه ایران در حال حاضر به جامعه ای آنومیک مبدل گشته است .

وی افزود: در نظر امیل دورکهیم عدم تقسیم کار و ثروت موجبات بروز آنومی را در یک جامعه در طول زمان فراهم می آورد و در نظریه فشار مرتن شهروندان جامعه آنومیک به پنج دسته تقسیم می شوند .

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گناوه ادامه داد: دسته اول هم نوایان ، اشخاصی که با ابزارهای موجود هر چند ناتوان به دنبال کسب اهداف هستند و حاضر به ارتکاب جرم نمی شوند مثل معلمی که اگر چه حقوق مکفی برای هزینه های خود دریافت نمی کند اما با به دست گرفتن مشاغل دوم سعی بر گذران معیشت دارد .

وی اضافه کرد: دسته دوم نو آوران، اشخاصی که ابزار قانونی موجود را برای نیل به اهداف خود مناسب و یا کافی نمی دانند و تحت فشار عوامل اقتصادی برای کسب ثروت راه بزهکاری را در پیش می گیرند که در حال حاضر درصد بالایی از جرائم مطروحه در دادسرا مالی یا مرتبط مالی هستند.

ونکی عنوان کرد: دسته سوم آئین باوران، کسانی که هم ابزارها و هم اهداف را پذیرفته اند اما امیدی هم به وضع موجود ندارند خیل عظیم تحصیل کنندگان علم و دانش در ایران در این دسته قرار دارند .

وی تصریح کرد: دسته چهارم انزوا طلبان، این افراد به طور کلی زندگی اجتماعی را رها کرده اند و گوشه عزلت گرفته اند که معتادان کارتن خواب در این رسته قرار می گیرند .

وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: دسته پنجم طغیانگران هستند که جامعه آنومیک در نهایت با شهروندانی رو به رو می شود که مدیریت موجود را ناتوان برای نیل به اهداف جامعه خود می یابد و دست به طغیان و اعتراض می زند .

ونکی یادآور شد: نظریه فشار بیشتر معطوف به فشار مالی بر طبقه ضعیف جامعه است اما ظهور و بروز مفاسد اقتصادی کلان هم چون اختلاس و پول شویی را می بایست در نظریه رشد جستجو کرد .

وی گفت: قشری رشد نیافته که با تظاهر به ملاک های ظاهری مد نظر به راحتی راه ریا را پیموده اند و با اختیارات فراوان و منابع غنی در دست بدون توجه به حس هم نوع دوستی ، بدون توجه به مفهوم پول و چگونگی برآوردن نیازهای انسانی و تعهد در قبال سایر اعضای اجتماع در حال حاضر جامعه ایرانی را با شکست های مختلف اقتصادی رو به رو کرده اند.

وی ادامه داد: از طرفی مطابق نظریه تقلید تارد جرم در جامعه تقلید می شود و فرو دستان از فرا دستان می آموزند ، وضعیتی که برازنده این جامعه نبوده و نیست .

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گناوه خاطر نشان کرد:امید که افراد دین باور و اخلاق گرا در ورطه تخصصی خود به کار گمارده شوند و بهترین الگو برای همه ما باشند، انسان متعهد ، دین باور و اخلاق مدار را باید در عملکردهای عینیت یافته شخص و نه در ظاهر سازی های مردم فریب جستجو کرد.

در این نشست دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه های علمیه گناوه در ارتباط با موضوع نشست دیدگاه های خود را مطرح ومطالبی بیان کردند.