۸۰۰ نفر از مردم خراسان جنوبی در آزمون وسع شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بر اساس آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه داشتن بیمه سلامت برای آحاد مردم اجباری شده است.

وی با تأکید بر اینکه تمامی مردم باید برای تعیین وضعیت سلامتی خود یک بیمه داشته باشند، بیان کرد: مشخص شدن دهک‌های درآمدی افراد بر اساس آزمون وُسع و توسط بانک اطلاعاتی وزارت رفاه صورت می‌گیرد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به آغاز آزمون وسع از ۱۳ آبان، بیان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون ۸۰۰ نفر از مردم استان در این آزمون شرکت و وضعیت نخستین گروه فردا اعلام خواهد.

اربابی به آیتم‌های خاص وزارت رفاه برای مشخص شدن دهک‌های خانوارها اشاره کرد و گفت: بیمه برای دهک یک تا سه رایگان، دهک چهار ۵۰ درصد هزینه را باید بیمه شده پرداخت کند و دهک بالاتر از چهار یعنی افرادی که وضعیت درآمدی خوبی دارند باید ۱۰۰ درصد هزینه بیمه را خودشان پرداخت کنند.

وی با تأکید بر اینکه مردم قبل از اینکه بیمار شوند باید برای بیمه اقدام کنند چراکه بیمه روی تخت بیمارستان انجام نمی‌شود، بیان داشت: همچنین افرادی که دفترچه بیمه دارند باید مدت زمان اعتبار دفترچه را کنترل کنند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: افراد فاقد بیمه نیز می توانند به یکی از صندوق‌های بیمه سلامت مراجعه کرده و با توجه به مشاوره های انجام شده نسبت به بیمه خود اقدام کنند.

وی، مجموع بیمه شدگان بیمه سلامت استان را ۴۷۵ هزار و ۲۵۵ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۶۴ هزار و ۷۴۲ نفر کارکنان دولت، ۱۸ هزار و ۷۷ نفر سایر اقشار، ۴۵ هزار و ۹۸۵ نفر سلامت همگانی، ۳۴۲ هزار و ۸۸۰ نفر بیمه روستایی و سه هزار و ۵۷۱ نفر نیز دارای بیمه ایرانیان هستند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین از بین تمام بیمه شدگان بیمه سلامت استان ۶۲۹ نفر بیماران خاص هستند.

افزایش قیمت دارو نداریم

مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌جنوبی، بیشترین هزینه‌های پرداختی بیمه سلامت برای بیماران را مربوط به هزینه های بستری دانست و افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد هزینه‌های بیمه برای بیماران بستری پرداخت می‌شود و عمده کنترل و ساماندهی ما نیز مربوط به بخش بستری است.

اربابی با بیان اینکه طی یک ماه گذشته افزایش قیمتی در بخش دارو نداشته ایم، بیان کرد: هرچند از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت دارو بوده‌ایم اما طی یک ماه اخیر یا به واسطه افزایش قیمت بنزین هیچ افزایش قیمت دارویی نداشته ایم.

وی اضافه کرد: شاید برخی داروهای جدیدی که مصارف استفاده زیادی نیز دارد و هوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته قیمت زیادی داشته باشد اما برای سایر داروها شاهد افزایش قیمت طی یک ماه گذشته نبوده‌ایم.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تعرفه پزشکان نیز هیچ ارتباطی به موضوع اصلاح قیمت سوخت ندارد، افزود: چنانچه مردم شاهد افزایش تعرفه پزشکان بودند موضوع را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

پرداخت ۶۴ میلیارد تومان به مراکز درمانی و داروخانه ها

اربابی با اشاره به کاهش مراجعات به مراکز درمانی طی ماه‌های اخیر گفت: این امر به دلیل تدابیری است که در راستای ساماندهی جمعیت بیمه شده اندیشیده شده و همپنین این کاهش ناشی از کاهش تقاضای القایی و ساماندهی است نه کاهش دسترسی مردم به خدمات و مراکز درمانی.

وی از پرداخت ۶۴ میلیارد تومان به مراکز درمانی و داروخانه‌های استان طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: علاوه بر این در حال حاضر حدود ۳۰ میلیارد تومان در اختیار بیمه سلامت است که هنوز پرداخت نشده و در حال حاضر وضعیت خوب است و عقب افتادگی اعتباری زیادی نداریم.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان‌جنوبی همچنین به اجرای طرح نسخ الکترونیکی در شهرستان‌های سرایان، بشرویه، و فردوس اشاره کرد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون هفت هزار و ۵۰۰ نسخه الکترونیک تولید شده است.