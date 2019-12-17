جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

سید ابوالحسن علوی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده ساحلی گناوه - بوشهر به دلیل بالا آمدن آب رودخانه‌های بالادستی ناشی از بارندگی و سریز آب بر روی جاده ساحلی در حدفاصل روستاهای جزیره شمالی و جنوبی بخش ریگ و به‌منظور حفظ ایمنی و سلامت رانندگان از عصر سه شنبه بسته شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناوه افزود:رانندگان که قصد عبور از این مسیر را دارند از مسیر جایگزین گناوه - آبپخش - بوشهر استفاده کنند.

وی گفت: با فروکش کردن طغیان رودخانه‌های بالادستی و فروکش کردن آب در این محور ساحلی و فراهم شدن شرایط لازم برای تردد، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.