جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

سید ابوالحسن علوی عصر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جاده ساحلی گناوه - بوشهر به دلیل بالا آمدن آب رودخانههای بالادستی ناشی از بارندگی و سریز آب بر روی جاده ساحلی در حدفاصل روستاهای جزیره شمالی و جنوبی بخش ریگ و بهمنظور حفظ ایمنی و سلامت رانندگان از عصر سه شنبه بسته شده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای گناوه افزود:رانندگان که قصد عبور از این مسیر را دارند از مسیر جایگزین گناوه - آبپخش - بوشهر استفاده کنند.
وی گفت: با فروکش کردن طغیان رودخانههای بالادستی و فروکش کردن آب در این محور ساحلی و فراهم شدن شرایط لازم برای تردد، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
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