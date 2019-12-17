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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۹:۵۹

براثر بالاآمدن آب رودخانه ها؛

جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

جاده ساحلی گناوه - بوشهر مسدود شد

گناوه- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناوه گفت:جاده ساحلی گناوه - بوشهر به‌دلیل بالا آمدن آب رودخانه‌های بالادستی ناشی از بارندگی مسدود شد.

 سید ابوالحسن علوی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  جاده ساحلی گناوه - بوشهر به دلیل بالا آمدن آب رودخانه‌های بالادستی ناشی از بارندگی و سریز آب بر روی جاده ساحلی در حدفاصل روستاهای جزیره شمالی و جنوبی بخش ریگ  و به‌منظور حفظ ایمنی و سلامت رانندگان از عصر سه شنبه بسته شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناوه افزود:رانندگان که قصد عبور از این مسیر را دارند  از مسیر جایگزین گناوه - آبپخش - بوشهر استفاده کنند.

وی گفت: با فروکش کردن طغیان رودخانه‌های بالادستی و  فروکش کردن آب در این  محور  ساحلی  و فراهم شدن شرایط لازم برای تردد، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 4800696

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