اردوغان و پوتین رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای وی دقایقی پیش در تماسی تلفنی با یکدیگر رایزنی کردند.

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، طرفین در این تماس تلفنی به بررسی روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای از جمله لیبی و سوریه پرداختند.

این در حالیست که کاخ کرملین ساعاتی پیش اعلام کرده بود که رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه ماه میلادی آینده درباره حمایت نظامی از دولت وفاق ملی لیبی به ریاست فائز السراج، بحث و تبادل نظر خواهد داشت.

به گفته دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، مسکو از هرگونه تلاش در راستای حصول راه‌حلی برای رفع بحران لیبی استقبال می‌کند.

گفتنی است، برخی منابع خبری از ورود نیروهای ویژه ترکیه به طرابلس پایتخت لیبی برای مشارکت در نبرد علیه نیروهای ارتش ملی این کشور خبر می‌دهند.

پیش از این برخی کشورها مانند مصر مخالفت خود را با توافقنامه مذکور اعلام کرده بودند.