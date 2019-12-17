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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۷:۵۷

در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته؛

کابل: ۵۵ شبه‌نظامی در ولایات مختلف کشته شدند

کابل: ۵۵ شبه‌نظامی در ولایات مختلف کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته،۵۵ شبه‌نظامی را در مناطق مختلف این کشور کشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر هب نقل از آوا، وزارت دفاع ملی افغانستان امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ۵۵ شبه نظامی طی ۲۴ ساعت گذشته در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایات هرات، قندهار، تخار، پکتیکا٬، قندوز، ارزگان٬ کاپیسا، غور، هلمند،‌ میدان وردک و غزنی کشته، ۳ نفر بازداشت و ۲۱ فرد دیگر هم زخمی شدند.

در بیانیه وزارت دفاع ملی افغانستان در این خصوص آمده است: نیروهای امنیتی همچنین مقادیر زیادی سلاح‌ و مهمات، چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به شبه نظامیان را کشف و منهدم کردند.

گفتنی است روز گذشته نیز در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان ۶۸ شبه‌نظامی کشته شدند.

دولت افغانستان پیشتر نیز اعلام کرده است که عملیات نیروهای این کشور برای «سرکوب تحرکات هراس‌افکنان در مناطق مختلف تا پاکسازی کامل آن‌ها» ادامه دارد.

کد مطلب 4800704

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