به گزارش خبرنگار مهر، آندره استراماچونی سه شنبه شب و در تازه ترین مصاحبه خود درباره آخرین وضعیتش برای بازگشت به استقلال و انتشار تصویر چک از سوی این باشگاه، گفت: متاسفانه وکلای ما تایید کردند به دلیل قوانین اتحادیه اروپا که در ایتالیا هم جریان دارد قادر به نقد کردن چک استقلال نیستم. شگفت زده شدم از اینکه در دقیقه آخر باشگاه چیزی که در طول هفته از طریق وکلا توافق کردیم را تغییر داد و تصمیم گرفت به صورت متفاوت پول را به من بدهد.

وی ادامه داد: صبح دوشنبه این راه را به بنده پیشنهاد کردند ولی نمی توانم این چک را نقد کنم.

سرمربی استقلال درباره اینکه آیا امکان دارد امشب به ایران برود؟ تصریح کرد: قبل از هرچیز پذیرفتم این مصاحبه را داشته باشم فقط به خاطر حقیقت و به خاطر هواداران. ناراحتم که قراردادم ۱۰ روز پیش فسخ شد. این مرا غمگین می کند. تیم ما صدرنشین است. عاشق استقلال، بازیکنان و هواداران هستم ولی متاسفانه قوانینی وجود دارد. چیزی که خواستیم و باشگاه پیشنهاد کرد یک قرارداد جدید امضا کنیم که آنها قادر خواهند بود به طریق مستمر پرداخت ها را داشته باشند. نمی خواهم اظهار نظر کنم ولی تا اینجا باید بگویم تکذیب می کنم پیدا کردن راهی که پول را بگیریم. از هر دو طرف خواستیم مشکل حل شود ولی تا الان نشده است.

«چه راهی هست که مسئولان استقلال آنرا برای حل مشکل انجام نداده باشند؟» وی در پاسخ به این سئوال گفت: می خواهم همه هوادارانم بدانند که من و همکارانم دوست داریم به استقلال برگردیم. می خواهیم قرارداد جدیدی داشته باشیم؛ بدون خواسته ای قراردادی شبیه به قرارداد قبلی تا با بازیکنان به بهترین نتیجه ممکن برسیم. ولی از طرف دیگر جنبه قانونی وجود دارد که وکلایم دارند روی آن کار می کنند. راضی نیستم که گاهی اطلاعات غلط بیرون می آید مثل چیزی که امروز اعلام کردند. می خواهم به هوادارانم احترام بگذارند چون استحقاقش را دارند. آنها با استراماچونی یا بدون استراماچونی بهترین نتیجه را می گیرند.

سرمربی استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا همچنان آماده بازگشت به استقلال هستید؟ گفت: بله. روز گذشته با وکلایم صحبت می کردیم راجع به اتفاقات. قرارداد آماده بود. آماده پرواز به ایران بودیم ولی یکباره با این بحث جدید چک جلو آمدند که انتظارش را نداشتم. آیا آنها نمی دانند در ایتالیا سخت است که یک شخص حقیقی برود از این راه پول را دریافت کند؟ بحث مقدار پول نیست. ما افراد حرفه ای هستیم و باید در چارچوب قوانین عمل کنیم. اگر راهی پیدا شود حتما بیشترین تلاش را خواهیم کرد ولی تنها نمی توانیم جلو برویم و هنوز منتظرم.