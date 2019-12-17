وضعیت بودجه وزارت خارجه و نیروهای مسلح در کمیسیون امنیت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدحسین نقوی حسینی، ضمن تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونین این وزارتخانه با هدف بررسی و ارزیابی بودجه حوزه دفاع کشور در بودجه ۱۳۹۹ تشکیل شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملّت گفت: در این جلسه ابتدا امیرحاتمی گفت در مورد بودجه دفاعی بحث مفصلی در دولت صورت گرفته و بر این اساس جلسات خوبی برگزار شد لذا بخشی از مشکلات حل شده است؛ در مجموع دغدغه‌ها در حوزه بودجه جاری و حقوق و مزایا توسط دولت به طور کامل حل شده و ۲۵ درصد افزایش یافته که ۱۵ درصد مربوط به حقوق و مزایا است.

وی افزود: در تقویت بنیه دفاعی حدود هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که پیشنهاد شده از صندوق ارزی استفاده شود؛ در این صورت بودجه تقویت بنیه دفاعی تأمین خواهد شد.

نقوی حسینی با اشاره به دیگر اظهارات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: در بخش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیز با افزایش مناسبی موافقت شد که البته این به معنای تأمین همه بودجه مورد نیاز نیست؛ انتظار داریم مجلس و کمیسیون امنیت ملی کمک کنند تا در بخش‌هایی که با کسری بودجه روبه‌رو هستیم، دغدغه‌ها برطرف شود.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت، شرمنده بازنشستگان ایثارگر هستیم زیرا مطالبات ایثارگری آنها هنوز پرداخت نشده است.

وی گفت: در بخش تقویت توان تولید دفاعی به عنوان اولویت وزارت دفاع نیازمند حمایت هستیم؛ به نظر راه‌هایی وجود دارد که بتوان در شرایط فعلی از تمام توان حوزه دفاعی در جهت حتی افزایش درآمد دولت استفاده کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز گزارشی از وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح ارائه کرد.

نقوی حسینی تصریح کرد: به گفته وی در حوزه تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و پرداخت حقوق ایثارگری بازنشستگان نیازمند تقویت، حمایت و رفع کسری بودجه این حوزه توسط مجلس و کمیسیون امنیت هستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به دیگر اظهارات رئیس سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح گفت: باید حدود ۷ هزار میلیارد تومان کسری حوزه بازنشستگان جبران شود و این خواسته سازمان است؛ تأمین حوزه ایثارگری بازنشستگان ایثارگر به ویژه جانبازان که به شدت نیازمند نگهداری و رسیدگی هستند، راه‌های تأمین آنها نیز اشاره شده که امیدواریم مجلس به تأمین نیازهای مذکور کمک کند.

وی تصریح کرد: در ادامه نشست امروز سردار طلایی نیک گفت اولویت‌های اعلام شده وزارت دفاع مربوط به نیروهای مسلح و بازنشستگان کل نیروهای مسلح است، محصولات وزارت دفاع نیز متعلق به همه نیروهای مسلح است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق صحبت‌های طلایی نیک کسری‌های مطرح شده هم سرجمع تمامی نیروهای مسلح است. در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۳۹۹ حوزه دفاعی است، البته برای جبران آن راه‌حل پیشنهاد شده است.

نقوی حسینی ادامه داد: وزارت دفاع اعلام کرد که در این ارتباط می‌توانیم به صادرات نفت کمک کنیم. استفاده از صندوق توسعه نیز یکی دیگر از راه‌های حمایت و جبران کسری حوزه دفاع است، همچنین تقبل بدهی‌های قطعی وزارت دفاع به شرکت‌ها و انجام تهاتر با دولت یکی دیگر از راه‌های کمک به جبران کسری مذکور است.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه ملکوتی خواه و سایر نمایندگان سازمان برنامه ریزی و بودجه دولت نیز با اشاره به توجه دولت به حوزه دفاع کشور، تولید دفاعی، تقویت بنیه دفاعی، تأمین حقوق و مزایای کارکنان، حقوق و مزایای بازنشستگان کل نیروهای مسلح که نسبت به سال گذشته بودجه ساتا ۲۰ درصد افزایش یافته و حقوق و مزایای ایثارگران، آنچه که در توان دولت بوده به در حوزه دفاعی کشور توجه شده است.

وی اظهار کرد: در جمع‌بندی امیرحاتمی اشاره کرد عددها و رقم‌های اعلام شده و کسری‌های اعلام شده بسیار دقیق است و انتظار داریم کمیسیون و مجلس هر حمایت و کمکی که می‌تواند به راه‌های حل پیشنهادی توجه داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ادامه جلسه امروز کمیسیون به بررسی و ارزیابی بودجه وزارت امور خارجه اختصاص داشت که در این جلسه معاونین و مدیران مالی وزارت امور خارجه حضور داشتند.

نقوی حسینی تصریح کرد: بر این اساس پناهی آذر، معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه گفت امور خارجی و بین‌المللی تمامی دستگاه‌ها به عهده وزارت خارجه است؛ از دفاتر و بنگاه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی گرفته تا فعالیت های اجتماعی و نظامی. در واقع وزارت خارجه مسئول فعالیت خارج از کشور نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با شناختی که از شرایط کشور وجود دارد توقع زیادی نیست؛ بودجه سال ۹۹ وزارت خارجه نسبت به سال ۹۸ تغییر نکرده، به نوعی ۱۰ درصد در حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری افزایش یافته ولی از سایر ردیف‌های بودجه کاهش یافته اما سرجمع به اندازه سال گذشته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به دیگر اظهارات معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، گفت: بنا بر این کسری بودجه وزارت خارجه سر جای خودش است و باید با توجه به مسئولیت‌های سنگین حوزه خارجی این کسری‌ها تأمین شود؛ بودجه وزارت خارجه نسبت به اغلب کشورها کمتر از نصف است در حالی که مأموریت‌های وزارت خارجه چندین برابر است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه مطرح شد که وزارت خارجه صرفه‌جویی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و نهایت تلاش خود را انجام دهد با حداقل بودجه، بیشترین کارآمدی را ارائه دهد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه، خاطر نشان کرد: حذف روادید به کشورها موجب کاهش درآمدهای وزارت خارجه می‌شود از جمله لغو روادید سفر به عراق و چین و از سوی دیگر تحریم‌ها بیشترین تأثیر را بر روی فعالیت‌های وزارت خارجه می‌گذارد و به لحاظ مالی این دستگاه‌ها را محدود می‌کند.