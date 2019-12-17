انصاریفرد با پیروانی و کالدرون جلسه گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن انصاریفرد، افشین پیروانی و گابریل کالدرون امروز، پس از اتمام ضیافت ناهاری که در یکی از رستوران‌های تهران برگزار شد نشستی را با یکدیگر داشتند.

در این جلسه درباره مسائل مختلف مربوط به تیم به ویژه اقدام‌ها برای تقویت تیم در نقل و انتقالات زمستانی گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

از جمله مسائل مطرح شده، اقدام‌های باشگاه برای مذاکره و جذب بازیکنان جدید، طبق فهرست کالدرون بود. مدیر روابط عمومی هم در این جلسه حضور داشت و خواگین مربی تیم نیز با توجه به موارد مطرح شده در بخشی از این نشست حضور یافت.

در این جلسه درباره سه بازی پیش روی سرخپوشان هم برنامه‌ریزی و هماهنگی بین سرمربی و مدیر عامل صورت گرفت.