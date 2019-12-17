۱۵۰ سرباز استان مرکزی در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسنی روز سه شنبه در دوازدهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) تحت عنوان جوان سرباز در اراک، اظهار داشت: امروز با توجه به توفیق سربازی که نصیب ما شده است، باید تلاش کنیم تا سرباز واقعی حضرت ولیعصر (عج) باشیم.

وی ادامه داد: سربازان مدت زمانی که به عنوان سرباز ولایت افتخار پوشیدن لباس سربازی را دارند باید به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم خدمت کنند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: برحسب دستورالعملی که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح کشور ابلاغ شد، نیروی انتظامی استان به تبعیت از این دستور العمل جشنواره جوان سرباز را به طور سالیانه در چنین ایامی برگزار می کند.

سرهنگ حسنی افزود: امسال از استان مرکزی ۱۵۰ نفر از سربازان برای شرکت در این جشنواره اعلام آمادگی و در ۱۰ محور در مجموعه فرماندهی انتظامی از شهرستان های مختلف شرکت کردند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان کرد: پس از برگزاری این جشنواره در شهرستان ها، در مرکز استان ۱۰ نفر انتخاب می شوند و از افراد منتخب سطح ناجا به منظور حضور در جشنواره نهایی جوان سرباز به میزبانی سپاه پاسداران در ستاد کل نیروهای مسلح دعوت به عمل آید.

به گزارش مهر، در این جشنواره از سربازان منتخب تقدیر به عمل آمد و خانواده سرباز شهید مجید شیری پز مورد تکریم قرار گرفت.