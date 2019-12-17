«نهضت ساخت داخل» به دنبال خوداتکایی و تأمین نیازهای داخل است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادقی شامگاه سه شنبه در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه تولید داخل در رشت با اشاره به برنامه های محوری وزارت صمت برای امسال، اظهار کرد: یکی از مهمترین و محوری ترین برنامه، توسعه و تأمین ساخت داخل و رونق تولید است.

وی با بیان اینکه در راستای این برنامه پروژه ای با عنوان «نهضت ساخت داخل» تعریف و به همه استان ها ابلاغ شد، افزود: وزارت صمت در قالب این پروژه به دنبال به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی های داخل است.

سرپرست معاونت صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به اینکه در قالب این پروژه شش میز ساخت داخل در وزارتخانه برگزار و تا پایان سال نیز هفت میز دیگر هم برگزار خواهد شد، گفت: ارزش میزهای ساخت داخل که برگزار شده نزدیک به ۴۱۲ میلیون یورو بوده یعنی قرارداد و داخل سازی بین تأمین‌کنندگان و صنایع نیازمندی ها را اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه برنامه های بسیاری در حوزه برگزاری نمایشگاه‌های فرصت های ساخت داخل پیش بینی شده است، تصریح کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ها اعلام توانمندی ها داخل و همچنین اعلام نیازمندی های صنایع است که در این رویداد به اطلاع رسانی و در قالب برگزاری نشست ها و یا عقد قراردادهای دو جانبه حداکثر نیاز داخل از محل تولید داخل تامین شود.

صادقی با تأکید این موضوع یکی از برنامه های محوری وزارت صمت برای امسال است، ادامه داد: این پروژه در راستای درون زایی اقتصاد و سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین مطالبه مردمی است.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه به دنبال خوداتکایی و افزایش استقلال در حوزه صنعت و همچنین تأمین نیازمندی های خود در داخل کشور هستیم، افزود: رسیدن به این جایگاه سبب تثبیت در حوزه صنعت، اشتغالزایی زیرا پویایی در حوزه صنعت، اشتغال صنعتی را به دنبال دارد انتظار می رود در این مسیر علاوه بر تأمین نیاز داخل به شاهد توسعه صادرات کالاهای تولید داخل باشیم.