کنگره ۲۵ درصد بودجه درخواستی ترامپ برای دیوار مکزیک را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، کنگره آمریکا اختصاص بودجه ۱.۳۷ میلیارد دلاری جهت ساخت دیوار حائل با مکزیک با هدف افزایش امنیت مرزی را تصویب کرده است.

این رقم در لایحه بودجه سال ۲۰۲۰ دولت فدرال آمریکا گنجانده شده بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک ۵.۷ میلیارد دلار بودجه درخواست کرده بود.

این پیشنهاد با مخالفت شدید دموکرات‌ها مواجه شد. به دنبال آن دولت فدرال آمریکا در روزهای ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ تعطیل شد.

ترامپ اعلام کرد که اگر کنگره موفق به حصول یک توافق منصفانه در مورد امنیت مرزی نشود، دولت را در روز ۱۵ فوریه سال ۲۰۲۰ میلادی مجددا تعطیل خواهد کرد و یا با استفاده از قدرت ریاست جمهوری خود وضعیت اضطراری اعلام خواهد کرد.

بعد از این تاریخ ترامپ به بهانه ورود مواد مخدر از مرزهای جنوبی آمریکا و احتمال «اشغال» این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده بود.