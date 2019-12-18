مصطفی شریفی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر در خصوص دلایل ورود به تکواندو گفت: سالهای گذشته در حوزه فوتبال در لیگ برتر فعالیت گسترده داشتیم و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان امر و به خصوص دوستان فنی که در این رشته با باشگاه ارتباط بسیار نزدیک داشتند در نهایت بهمن ماه ۱۳۹۷ تصمیم بر این شد که در حوزه رزمی و رشته تکواندو در بخش مردان و بانوان در لیگ برتر سرمایه گذاری کنیم.

وی ادامه داد: برای این کار نیز با برنامه ای دقیق و کارشناسی وارد شدیم و با جذب تکواندوکاران مستعد و باتجربه کار را آغاز کردیم. در این خصوص یکبار نیز از اردوی تیم ملی مردان بازدید داشته و شرایط کار و فعالیت در این رشته المپیکی را مساعد دیدیم. در بخش بانوان تکواندوکاران خوبی را با عقد قرارداد های حرفه ای و در شان یک قهرمان و ملی پوش جذب کردیم. اما در بخش مردان بنا به دلایلی این امر میسر نشد و برنامه ما برای سال آینده و فصل آینده است تا در این بخش و رده ای دیگر به لطف و عنایت خداوند متعال حضوری پرقدرت خواهیم داشت.

مدیرعامل باشگاه فتح البرز با بیان اینکه در بخش بانوان توانستیم حضوری موفق داشته باشیم اظهار داشت: با گذشت ۹ هفته از برگذاری مسابقات،با بهترین عملکرد، بدون باخت و با اختلاف امتیاز قابل توجه نسبت به دیگر مدعیان در صدر جدول قرار داریم. البته هدف گذاری‌های بسیار خوبی را مد نظر قرار داده و دنبال می نمائیم.

شریفی افزود: مبنا و اصل در باشگاه را احترام، تعهد، شرح وظایف مشخص، رفاقت و صمیمیت بین مسئولان باشگاه، کادر فنی و تکواندوکاران است. الحمدلله با توجه به سیاست‌ها و برنامه های بسیار خوبی که در این راستا توسط نیک سرشت مدیراجرایی باشگاه در نظر گرفته شده که شرایط تیم را بسیار خوب ارزیابی میکنم.

وی ادامه داد: فاطمه نور ملکی از قهرمانان سابق این رشته و از مربیان آینده دار استان البرز و شهرستان کرج بعنوان سرمربی، به همراه الناز محمدی به عنوان مربی کادر فنی را تشکیل می دهند.ضمن اینکه فاطمه صفرپور مربی با سابقه ملی بعنوان مشاور فنی تیم فعالیت مینماید که تا به اینجای کار از عملکرد آنها رضایت کامل داریم. اینکه نورملکی در طول ۹ هفته از برگزاری مسابقات، چهار هفته بعنوان فنی ترین سرمربی از سوی کمیته فنی مسابقات انتخاب می شود، برای باشگاه باعث افتخار ماست.

مدیرعامل تیم صدرنشین لیگ برتر ادامه داد: در جلسات متعدد به تمام بازیکنان و مربیان اعلام داشتیم، شما با خیال راحت و آسوده به تمرین و مسابقات بپردازید، ما هم برای شما چیزی کم نخواهم گذاشت. دو ماه قبل از شروع فصل تمرینات باشگاه بصورت شبانه روزی آغاز و همچنان ادامه دارد. سالن تمرینات اختصاصی، خوابگاه و محل اسکان اعضای تیم به همراه کلیه امکانات رفاهی، پزشک، ماساژور حرفه یی برای تیم مهیا گردیده است. حقوق و مزایای و پاداش حتی هزینه ایاب و ذهاب تیم به موقع پرداخت می‌گردد. هدف ما خدمت به این عزیزان و سرمایه های ملی میباشد، از هر کمک و حمایتی دریغ نخواهیم کرد، ما فقط شرایط را از لحاظ روانی و شخصیتی برای تک تک اعضا مهیا و تدارک دیدیم و بازیکنان تیم با تلاش و کوشش با درایت و سخت کوشی مسیر پیش رو را به خوبی دنبال می‌کنند.

شریفی افزود: چشم انداز روشنی برای تکواندو داریم، در تلاشیم اولین آکادمی و مدرسه تکواندو را در منطقه کردان کرج در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و با ساخت بنای فیزیکی حدود ۳۰۰۰ متر شامل سالن اختصاصی تکواندو، سالن بدنسازی مجهز، استخر، خوابگاه به ظرفیت ۵۰ نفر،مرکز درمانی مجهز به همراه کادر پزشکی مجرب، و سایر امکانات لازم راه اندازی کنیم. مقدمت کار انجام شده به زودی با حضور وزیر ورزش، رئیس فدراسیون تکواندو، استاندارد محترم البرز و دیگر مدیران استانی مراسم کلنگ زنی آن انجام خواهد شد.

وی در پایان گفت: اهداف برزگی را طراحی کردیم که در تلاشیم این پروژه خاص در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی به بهره برداری برسانیم، تمام تلاش ما این است که بتوانیم بستری مناسب برای جوانان و استعدادهای این مرز و بوم مهیا کرده و از این بستر افراد شاخص و با استعداد شناسایی و ارتقاء یابند تا بتوانند در میادین بزرگ بین المللی برای کشور عزیزمان افتخار آفرینی نمایند. ان شاء الله بتوانم لایق و شایسته خدمت گذاری به ورزشکاران و ورزش کشور علی الخصوص تکواندو ایران و فدراسیون محترم باشیم. جا دارد از برادر عزیزم محمد براتی مدیر مالی و خانم میرزایی سرپرست تیم که در این مدت تلاش های بسیاری را کشیده اند تشکر کنم.