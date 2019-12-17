کلاس های دانشگاه شهید باهنر کرمان فردا تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام دانشگاه شهید باهنر کرمان کلاس های آموزشی این دانشگاه روز چهارشنبه ۲۷ آذر به دلیل شرایط نامساعد جوی تعطیل است.

بخش اداری دانشگاه شهید باهنر کرمان دایر است و کارکنان و مسئولان (کارمندان و اعضا هیئت علمی) دانشگاه، باید در محل کار خود حاضر باشند.

همچنین بنا به اعلام معاونت های آموزشی و دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به دلیل شرایط جوی نامناسب کلاس های آموزشی در محل دانشکده ها روز چهارشنبه مورخ ۲۷ آذر ماه، تعطیل است. ضمنا بخش اداری دایر است و کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، مشمول این تعطیلی نیستند.