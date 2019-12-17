آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار دماوند ویژه شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاکریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر بازار شهرستان دماوند ویژه شب یلدا از روز شنبه ۲۳ آذرماه آغاز شده است.

وی گفت: این طرح با حضور ۳ تیم تخصصی در قالب ۶ بازرس از اتاق اصناف در شهرستان دماوند آغاز شده و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند بیان داشت: طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه شب یلدا با هدف کنترل قیمت ها و برخورد با تخلفات احتمالی از قبیل آجیل و خشکبار، انواع میوه و شیرینی انجام می‌شود.

میرزا کریمی افزود: تمام واحدهای صنفی ملزم به درج قیمت بر روی کالاها و نصب نرخ‌نامه مصوب در واحد صنفی می‌باشند و از شهروندان گرامی خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب، کیفیت و ... مراتب را به شماره تماس‌های ۷۶۳۴۴۷۸۳ و۷۶۳۱۹۲۹۲ واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف اطلاع دهند.