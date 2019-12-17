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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۲۱:۲۲

رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند خبر داد؛

آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار دماوند ویژه شب یلدا

آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار دماوند ویژه شب یلدا

دماوند- رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار دماوند ویژه شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاکریمی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح تشدید نظارت بر بازار شهرستان دماوند ویژه شب یلدا از روز شنبه ۲۳ آذرماه آغاز شده است.

وی گفت: این طرح با حضور ۳ تیم تخصصی در قالب ۶ بازرس از اتاق اصناف در شهرستان دماوند آغاز شده و تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد.

 رئیس اتاق اصناف شهرستان دماوند بیان داشت: طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه شب یلدا با هدف کنترل قیمت ها و برخورد با تخلفات احتمالی از قبیل آجیل و خشکبار، انواع میوه و شیرینی انجام می‌شود.

میرزا کریمی افزود: تمام واحدهای صنفی ملزم به درج قیمت بر روی کالاها و نصب نرخ‌نامه مصوب در واحد صنفی می‌باشند و از شهروندان گرامی خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب، کیفیت و ... مراتب را به شماره تماس‌های ۷۶۳۴۴۷۸۳ و۷۶۳۱۹۲۹۲ واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف اطلاع دهند.

کد مطلب 4800844

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