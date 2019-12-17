انصراف ۱۴ داوطلب دیگر برای نمایندگی مجلس در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت: سه شنبه ۲۶ آذرماه، ۱۴ داوطلب دیگر انصراف خود را از رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در لرستان اعلام کردند.

وی، افزود: دو نفر از این داوطلبان مربوط به بروجرد و اشترینان، سه نفر دورود و ازنا، دو نفر کوهدشت و رومشکان، سه نفر الیگودرز، دو نفر خرم آباد و چگنی و دو نفر سلسله و دلفان بوده اند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان، گفت: در این شرایط آمار داوطلبان ثبت نامی در لرستان تا این لحظه ۳۷۳ نفر است.

ثمینی، عنوان کرد: از روز ۲۷ آذر ماه نتایج بررسی هیئت های اجرایی انتخابات در مورد تایید صلاحیت ها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.