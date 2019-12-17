سازمان تبلیغات اسلامی آماده همکاری با متولیان محرومیت زدایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد روح الامینی، عصر سه شنبه در سفر به استان یزد در نشست با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب حجت الاسلام قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر همراهی مسئولان کشور و نهادهای مختلف با این سازمان در انجام هر چه بهتر مسئولیت های مهم خود اظهار داشت: این تاکید معظم له از طرفی کار را برای این سازمان سخت و از طرفی دیگر برای ارتباط و تعامل با سایر ادارات تسهیل کرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر و راهبری با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از ابتدای حضور حجت الاسلام قمی در سازمان تبلیغات عنوان کرد: اهدای جهیزیه به زوج های نیازمند با محوریت ائمه جماعات مساجد در مناطق کم برخوردار به عنوان نخستین فعالیت مشترک این دو نهاد در سطح کشور انجام شد که برکات خوبی را نیز به همراه داشت.

روح الامینی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۰ باب آموزشگاه علوم و معارف اسلامی صدرا ولایت در سطح کشور در حال فعالیت هستند، افزود: کبود فضای آموزشی مناسب و امکانات از مشکلات جدی پیشروی این مدارس است که رفع آن نیازمند حمایت سایر دستگاه ها است.

وی از مساجد به عنوان مهمترین پایگاه در عرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی یاد کرد و افزود: با توجه به اهتمام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به بحث محرومیت زدایی، مساجد می توانند به عنوان بهترین مکان برای ارائه خدمات به اهالی محل به ویژه نیازمندان ایفای نقش کنند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی کشور تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز و به طبع آن در استان ها و شهرستان ها می تواند به عنوان بازوان اجرایی در خدمت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیادهای وابسته به این ستاد در اجرای طرح های مختلف به ویژه در حوزه محرومیت زدایی باشند.