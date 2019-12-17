به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا نجیمی، عصر سه شنبه در دیدار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقاط مشترک این سازمان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) اظهار داشت: وابستگی هر دو دستگاه به نهاد رهبری و اهداف مشترک آنها، ضرورت هم افزایی و همکاری بین این دو نهاد را در فعالیت های مختلف افزایش می دهد.

وی بر لزوم شناسایی ظرفیت های مشترک موجود بین این دو نهاد تاکید کرد و یادآور شد: در ادامه باید با برنامه ریزی و تدوین طرح عملیاتی به دنبال تحقق اهداف تعیین شده، باشیم.

نجیمی از مساجد به عنوان ظرفیتی عظیم در عرصه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی یاد کرد و گفت: در قالب طرح مسجد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می توان منشاء اثرات خیر بسیاری در سطح محلات بود.