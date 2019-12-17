۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از کشف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق در استان خبر داد و اظهار داشت: سوخت قاچاق کشف شده، گازوئیل بوده است.

وی، میزان گازوئیل قاچاق کشف را بالغ بر ۳۳ هزار لیتر اعلام کرد و افزود: این محموله با تیزهوشی ماموران پلیس و تشخیص بارنامه جعلی توسط آنها کشف شد.

میرحیدری خاطرنشان کرد: این میزان سوخت قاچاق در محور یزد ـ کرمان در حال ترانزیت بود که اسکانیای حامل، برای بررسی مدارک متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: راننده تریلی با ارائه بارنامه جعلی روغن صنعتی سعی در فریب ماموران را داشت اما با تیزهوشی عوامل پلیس، ۳۳ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که از تهران به مقصد چابهار بارگیری شده بود، توقیف شد.

وی ارزش این میزان سوخت قاچاق را ۲.۵ میلیارد ریال اعلام کرد و یادآور شد: در این زمینه یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.