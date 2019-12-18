تمدن سازی نوین اسلامی باید هدف تولید علم در حوزه و دانشگاه باشد

حجت الاسلام سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقوله وحدت حوزه و دانشگاه در صورتی تحقق واقعی و عینی می یابد که در بستر نیازهای جامعه این دو مرکز مهم فرهنگی و اجتماعی در راستای خدمت به جامعه به صورت مشترک گام بردارند.

وی افزود: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای تلفیق روش های دو مجموعه اثرگذار علمی و فرهنگی نیست بلکه وحدت این دو مرکز زمانی تحقق می یابد که یک هدف عالی مشترک از سوی این دو مجموعه مهم علمی کشور پیگیری شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه هدف تولید علم از سوی این دو مجموعه رسیدن به تمدن نوین اسلامی است، گفت: دانشگاه و حوزه به جای اینکه مصرف کننده علوم جدید باشند باید به مجموعه تولید کننده علوم برای دستیابی جامعه اسلامی ایرانی به یک تمدن با هویت ایرانی و اسلامی حرکت کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که دانشگاه‌ها در بخشی از علوم انسانی همچون روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه و غیره در قبال تولید علوم در غرب برخورد منفعلانه و صرفاً مصرف کننده داشته و تصمیمی بر بهره گیری از منابع ایرانی و اسلامی تولید علم متناسب با اقتضای زمان نداشته باشند و یا حوزه تا زمانی که اصرار بر محتوای سنتی محدود به بعضی از احکام فردی داشته و در مقام اجتهاد و فقاهت در حوزه های مورد نیاز مهم اجتماعی همچون مسائل زندگی امروز حرکت نکند این دو مجموعه همانند سابق از دور یکدیگر را متهم به انحطاط و تحجر خواهند کرد و جلسات و همایش های تشریفاتی این دو حوزه مهم اثرگذار علمی، معرفتی، اجتماعی و سیاسی کشور را در مسیر هماهنگی، همزبانی، همدلی و همکاری و وحدت قرار نخواهد داد.

حجت الاسلام مهدوی تاکید کرد: این مهم که دغدغه تمدن سازی نوین اسلامی در کلام و بیان رهبر معظم انقلاب به ویژه در بیانیه گام دوم به عنوان افق چله دوم انقلاب بیان شده است اگر توسط حوزه و دانشگاه مورد اعتنا و توجه قرار نگیرد جلسات وحدت حوزه و دانشگاه کاملا صوری، تشریفاتی و شعاری باقی خواهد ماند.