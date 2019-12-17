۶ پایه برق در غرب کارون خرمشهر سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ناصری عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان خرمشهر در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: بعد از سقوط ۶ پایه برق در غرب کارون مشکل ظرف دو ساعت رفع شد و تنها یک‌پایه باقی ماند که باوجود ارتفاع بیش از یکی و نیم متری آب جمع شده در پی بارندگی، کار ترمیم و برق‌دار کردن این پایه نیز صبح امروز انجام شد.

مدیر برق ناحیه جنوب در ادامه به علت خاموشی‌های پس از بارندگی در خرمشهر اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۸ درصد شبکه توزیع برق خرمشهر به‌صورت هوایی است که در معرض انواع تحدیدها از جمله باران و حرکت درختان قرار می‌گیرد و نمی‌توان به‌طور کامل مانع از خاموشی در این مواقع شد.

وی افزود: افرایش شدت بارندگی‌ها تأثیر مستقیمی بر قطعی برق دارد حتی رعد و برق‌ها نیز می‌تواند عامل خاموشی باشد و نمونه آن سوختن تراس یکی از ایستگاه‌های اصلی برق در شب گذشته در پی رعدوبرق بود که مشکل به‌سرعت رفع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در پی بارش ۱۱۲ میلی متری باران، خرمشهر در بیشتر مناطق دچار آبگرفتگی شد و برخی مناطق نیز خاموشی داشتند.