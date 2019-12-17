خسارت بارش باران به برخی خطوط برق لامرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ستاد بحران این شهرستان آمده است درپی بارندگی های دیشب و روز سه شنبه در شهرستان لامرد،٥٨ کیلومتر خط انتقال برق مربوط به آب طرح محرم، چند حلقه چاه پشتیبان، راههای دسترسی به چاهها و تاسیسات آب دچار خسارتشده که با تلاش نیروهای آبفا و برق در حال ترمیم خرابی و وصل آب مناطقی که دچار قطعی شده اند هستند، به منظور جلوگیری ازقطعی آب، خانواده‌ها در صرفه جویی آب همکاری کنند.

امام جمعه لامرد در زیر بارش باران، برای اطلاع از وضعیت خدمات رسانی، خود را به نیروهای خدمات رسان رساند و از نزدیک درجریان روند امورات قرار گرفت.

محمد عباسی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لامرد، ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال به جهت نزول رحمت الهی اظهار کرد: چنانچه بر اثر بارندگی های اخیر به منازل مسکونی شهروندان آسیبی وارد شده است، حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آینده، گزارش مربوطه( اعم از تخریب یا آسیب جزیی) را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان لامرد اطلاع دهند. او گفت: دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاها آمادگی لازم برای همکاری در این امر را دارند.

مرتضی نکوگو رئیس منابع طبیعی لامرد نیز اظهار کرد: در روستای کندر عبدالرضا طرح آبخیزداری وجود ندارد و بر اساس بررسی هایانجام شده ظاهرا بر اثر سر ریز پل سمت شرق روستا آب وارد منازل مردم شده است.

از شهر لامرد به شرکت آلومینیوم جنوب،و به سمت روستای میر حسنی و تونل شهیدباقری، و همچنین جاده آنتنی ورودی به روستای کشکو و کارخانه سیمان لامرد به دلیل آبگرفتگی جاده تا اطلاع ثانوی میسر نیست.