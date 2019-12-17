اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی یزد

محمدعلی شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی انتخابات امروز پایان مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نامزدی نمایندگی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیئت های اجرایی بود.

وی افزود: پس از ابلاغ نتیجه بررسی صلاحیت ها به داوطلبان، داوطلبانی که احیانا صلاحیت آنها رد شده است، چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به هیئت های نظارت استان اعلام کنند و درخواست رسیدگی مجدد داشته باشند.

شاه حسینی خاطرنشان کرد: هیئت های نظارت استان هم ۲۰ روز فرصت دارند که به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده رسیدگی و نتیجه را به آنها اعلام کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد بیان کرد: در مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، جلسات هیئت های اجرایی با هیئت های نظارت شهرستانها به ویژه در چهار مرکز حوزه انتخابیه یزد و اشکذر، حوزه انتخابیه تفت و میبد، حوزه انتخابیه اردکان، حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز برگزار شد.

وی ادامه داد: داوطلبان در هیئت های اجرایی پس از اخذ نظر مراجع چهارگانه و بررسی استعلام هایی که توسط مراجع چهارگانه اعلام شده بود، نتیجه بررسی صلاحیت ها و رسیدگی به مراجع چهارگانه به داوطلبان ابلاغ شد.

شاه حسینی تاکید کرد: داوطلبان توجه داشته باشند، کسانی که صلاحیت آنها مورد تایید قرار گرفته، از تبلیغات زودهنگام خودداری کنند زیرا هنوز بررسی صلاحیت توسط هیئت های نظارت در حال انجام است ضمن اینکه برنامه تبلیغات بر اساس برنامه زمان بندی یک هفته قبل از زمان رای گیری است.