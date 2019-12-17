برای رفع مشکلات خرمشهر استفاده از نظر متخصصان الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدری عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان خرمشهر در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: زیرساخت‌های شهری به‌گونه‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و اصلاح فوری است و دستگاه‌های خدمات رسان باید برای رفع مشکلات مناطق بحرانی خرمشهر تلاش کنند.

فرماندار خرمشهر بر لزوم شناسایی نقاط ضعف و قوت زیرساخت‌های شهرستان خرمشهر تأکید کرد و گفت: باید اشکالات و نواقصی شناسایی و متناسب با تمهیدات اتخاذشده، اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: با توجه به کمبود منابع و بروکراسی اداری باید ساده‌ترین راه‌حل برای رفع این مشکلات انتخاب شود.

حیدری، نبود نظارت و سهل‌انگاری پیمانکاران مجری پروژه‌های عمرانی را یکی از مشکلات این شهرستان برشمرد و بیان کرد: کسی که مسئولیت کاری را عهده‌دار می‌شود و پیمانی می بند هم در مورد کارفرما و هم درباره مردم مسئولیت دارد و باید رضایت‌مندی مردم را هم جلب کند.

وی با بیان اینکه پیمانکاران باید طبق تعهدات پیمان پروژه، کار را انجام دهند و نباید پروژه را تعطیل و متوقف کنند، افزود: این موارد نه‌تنها به پروژه‌های مربوط به آبفا محدود نمی‌شود بلکه تمام پروژه‌ها باید توسط فرمانداری و در کمیته برنامه‌ریزی احصا شود و دفتر برنامه‌ریزی وظیفه نظارت بر همه پروژه‌ها را دارد.

فرماندار خرمشهر، میزان بارندگی شب گذشته خرمشهر را ۱۱۲ میلی‌متر اعلام کرد و ادامه داد: حجم بارندگی در طول سال‌های گذشته بی‌سابقه بود و با پیش‌بینی‌های هواشناسی همخوانی نداشت.

وی، آمادگی دستگاه‌های دولتی برای مدیریت بحران را ضروری خواند و گفت: باید به‌گونه‌ای عمل شود که حجم روان آب‌ها در کمترین زمان به سمت کانال‌ها، نهرها و رودخانه هدایت شوند.

حیدری به آب‌گرفتگی در محدوده مدارس اشاره کرد و گفت: با بررسی انجام‌شده امروز ۷۰ درصد مدارس نوبت صبح خرمشهر تعطیل شدند و ۳۰ درصد مدارس بعدازظهر نیز بنا به خواست آموزش‌وپرورش به دلیل آب‌گرفتگی خیابان‌ها و حیاط‌های مدرسه توسط ستاد مدیریت بحران تعطیل اعلام شد.

وی، رفع گرفتگی در خیابان‌های منتهی به مدارس را خواستار شد و گفت: من موافق تعطیلی مدارس نیستم و لازم است دستگاه‌های خدمات رسان کار تخلیه آب‌های سطحی در حیاط‌های مدارس را انجام دهند تا منجر به مشکلاتی برای دانش آموزان نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی اخیر در خوزستان برخی شهرستان‌های این استان ازجمله را آبادان و خرمشهر دچار آب‌گرفتگی شدند و مشکلات عدیده‌ای برای مردم مناطق مختلف ایجاد کرد.