ترامپ دموکراتها را به «جنگ علنی علیه دموکراسی آمریکا» متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» در نامه ای شش صفحه ای خطاب به «نانسی پلوسی» نوشت که بندهای قانونی استیضاح که هفته گذشته در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، «به هیچ وجه جرم، تخطی از قانون، و قانون شکنی» را شامل نمی شود.

ترامپ در این نامه که روز سه شنبه از سوی کاخ سفید منتشر شد، روندهای قانونی برای استیضاح خود را یک «کودتای غیرقانونی و کورکورانه» علیه دموکراسی آمریکا و انتخابات ۲۰۱۶ خواند و آن را محکوم کرد.

رئیس جمهور آمریکا دموکراتهای مجلس نمایندگان را متهم کرد که اختلاف نظر و عدم توافق در سیاستها میان دو بخش دولت (کاخ سفید و مجلس نمایندگان آمریکا) را به بهانه ای برای استیضاح او تبدیل کرده اند.

ترامپ با متهم کردن دموکراتها به صرف سه سال زمان برای بی اثر کردن نتایج انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نوشت که «شما [دموکراتها] دموکراسی را دشمن خود می دانید».

رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا در ادامه نوشت که این استیضاح «چیزی بیش از یک کودتای غیرقانونی و کورکورانه نیست» و افزود رأی موافق هر عضو کنگره به این استیضاح «نشاندهنده عمق هتاکی و بی احترامی آنان به رأی دهندگان و همچنین بیزاری اشان از حاکمیت قانون در آمریکا است».

وی در پایان این نامه شش صفحه ای نوشت که «انتظار ندارد» دموکراتها عملاً «هوس» استیضاح را رها کنند و اینکه او این نامه را «با قصد ثبت آن در تاریخ و درج نظرات خود بطور ماندگار و دائمی» نوشته است.