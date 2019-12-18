۲۸هزار خانوار زنجانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد هدایت صفری، گفت: به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و درآمدزایی برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و اشتغال‌زایی برای مددجویان تا سقف ۵۰ میلیون تومان به هر مددجوی کارآفرین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

وی اظهار کرد: توانمندسازی گروه‌های مختلف مددجویی زیر پوشش کمیته امداد و بسترسازی برای ایجاد درآمد باثبات از راهبردهای اصلی در تحقق رسالت محرومیت‌زدایی و فقرزدایی این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی موجب افزایش مراجعات به این نهاد شده است، ادامه داد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برقراری ارتباطات و تعاملات برون‌سازمانی زمینه‌های لازم برای رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی مراجعان به این نهاد با رویکرد توانمندسازی برای آن‌ها فراهم شود.

صفری ابراز کرد: ۲۸ هزارو ۳۱۸ خانوار با جمعیت ۵۴ هزار و ۹۸۰ نفر از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) در قالب کمک معیشت بگیر و غیر کمک معیشت بگیر در استان زنجان بهره‌مند هستند.