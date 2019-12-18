  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۸:۳۶

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

۲۸هزار خانوار زنجانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

۲۸هزار خانوار زنجانی تحت پوشش کمیته امداد هستند

زنجان-مدیرکل کمیته امداداستان زنجان گفت: ۲۸ هزارو ۳۱۸ خانوار با جمعیت ۵۴ هزار و ۹۸۰ نفر از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) زنجان استفاده می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر  و به نقل از کمیته امداد هدایت صفری، گفت: به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و درآمدزایی برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و اشتغال‌زایی برای مددجویان تا سقف ۵۰ میلیون تومان به هر مددجوی کارآفرین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

وی اظهار کرد: توانمندسازی گروه‌های مختلف مددجویی زیر پوشش کمیته امداد و بسترسازی برای ایجاد درآمد باثبات از راهبردهای اصلی در تحقق رسالت محرومیت‌زدایی و فقرزدایی این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان با بیان اینکه چالش‌های اقتصادی موجب افزایش مراجعات به این نهاد شده است، ادامه داد: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برقراری ارتباطات و تعاملات برون‌سازمانی زمینه‌های لازم برای رفع نیازهای معیشتی و اقتصادی مراجعان به این نهاد با رویکرد توانمندسازی برای آن‌ها فراهم شود.

 صفری ابراز کرد: ۲۸ هزارو ۳۱۸ خانوار با جمعیت ۵۴ هزار و ۹۸۰ نفر از خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) در قالب کمک معیشت بگیر و غیر کمک معیشت بگیر در استان زنجان بهره‌مند هستند. 

کد مطلب 4800944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه