۷۴ دستگاه تردد شمار در جاده های زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری شامگاه سه شنبه در جمع راهداران در محل راهداری زنجان،به میزان تردد ثبت شده در جاده های استان زنجان طی ۸ ماهه سالجاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی ۱۱۷ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۴۴۳ تردد در جاده های استان ثبت شده است که تردد در جاده های استان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵ درصدی دارد.

علی اکبری با بیان اینکه طی هشت ماهه سالجاری ۸۷۲ هزار نفر مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان زنجان جابجا شده است، افزود: ۹۷۴ کیلومتر راه فرعی، ۲۰۰ کیلومتر آزاد راه، ۴ هزار و ۲۱۱ کیلو متر راه روستایی و ۳۴۲ کیلومتر راه اصلی در استان زنجان وجود دارد که ۷.۵ درصد از بزرگراه های کشور در استان زنجان قرار دارد.

وی وی با اشاره به اجرای طرح زمستانی راهداری استان زنجان، افزود: در این طرح که به طور رسمی از ۲۱ آذر ماه در استان شروع شده است ، ۵۰۰ نفر راهدار در ۳۰ راهدارخانه به ارائه خدمت به مردم خواهند پرداخت و بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین به کار گیری می شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان، تعداد دستگاههای تردد شمار در جاده های استان زنجان را ۷۴ دستگاه اعلام کرد و گفت: در این راستا ۳۷ دستگاه دوربین نظارت در استان فعال است.

علی اکبری همچنین تعداد سامانه ثبت تخلفات را ۳۲ سامانه اعلام کرد و افزود: این استان دو سامانه توزین حین حرکت دارد.

وی ابراز کرد: با استفاده از سامانه توزین حین حرکت، این امکان فراهم می شود که علاوه بر توزین بار خودروها به صورت دیجیتالی و در حال حرکت، بارنامه خودرو نیز کنترل می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان، تصریح کرد: بر اثر گزارش سامانه ثبت تخلفات در استان علت بیشتر تخلفات رانندگان در جاده های استان تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو است.