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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۹:۱۴

در ادامه اوکراین‌گیت؛

سرپرست سفارت آمریکا در کی‌یف کناره‌گیری می‌کند

سرپرست سفارت آمریکا در کی‌یف کناره‌گیری می‌کند

پرونده اوکراین‌گیت همچنان قربانی می‌گیرد و این بار نوبت سرپرست سفارت آمریکا در کی‌یف است که از بابت ادای شهادت علیه ترامپ مورد غضب واقع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، «بیل تیلور» سرپرست سفارت آمریکا در کی‌یف، ماه آینده از مقام خود کناره‌گیری می‌کند.

گفتنی است شهادت وی در کنگره به شکل‌گیری روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا کمک کرد.

البته دوره خدمت تیلور در ماه میلادی ژانویه به پایان می‌رسد حال آنکه مجلس سنا می‌تواند این دوره را تمدید کند اگرچه به نظر می‌آید که چنین قصدی را نداشته باشد.

وی در ماه میلادی ژوئن بعد از آنکه ترامپ در اقدامی بحث‌برانگیز «ماری یووانویج» سفیر سابق آمریکا در اوکراین را برکنار کرد، به عنوان سرپرست انتخاب شد.

در پرونده‌ای که به اوکراین گیت معروف است، یووانویج خود را قربانی دسیسه‌های «رودی جولیانی» وکیل ترامپ می‌دانست.

تیلور نیز گفته بود یکی از کارکنان سفارت شاهد گفتگوی «گولدن ساندلند» سفیر آمریکا در امور اتحادیه اروپا با ترامپ پیرامون تحقیق درباره اقدامات «جو بایدن» رقیب انتخاباتی ۲۰۲۰ از حزب دموکرات و پسرش «هانتر» بوده است که در اوکراین به کار تجارت مشغول است.

گفتنی است در پرونده اوکراین گیت، ترامپ متهم است که با هدف اخلال در روند انتخاباتی ۲۰۲۰، «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود را تهدید کرده که اگر علیه بایدن تحقیق نکند، کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را قطع خواهد کرد.

کد مطلب 4800983
مریم خرمایی

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام هر کس فردا سر ترامپ برامان بیاره ۸۰ میلیون دلار پاداش از طرف جمهوری اسلامی دریافت کند (هر ایرانی یک دلار ) لطفا به تمام زبانها و به سراسر دنیا مخابره شود تا درس عبرتی شود برای عربستان واسراییل

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