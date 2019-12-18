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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۹:۰۸

رقابتهای تکواندو گرنداسلم؛

حذف دو نماینده ایران در روز نخست

حذف دو نماینده ایران در روز نخست

سومین دوره رقابتهای گرنداسلم با حذف دو نماینده ایران در شهر «ووشی» چین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آذرماه با حضور ۱۰۷ تکواندوکار از ۲۳ کشور آغاز شد. در روز نخست این مسابقات، تکواندوکاران اوزان ۶۷- کیلوگرم زنان، ۶۸- و ۸۰- کیلوگرم مردان به میدان رفتند که دو نماینده تیم کشورمان از دور رقابتها کنار رفتند.  

سینا بهرامی در وزن ۶۸- کیلوگرم در نخستین گام برابر «ژیانگ سون»از چین نتیجه را در راند طلایی واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. یلدا ولی‌نژاد  نیز در وزن ۶۷- کیلوگرم نیز ابتدا به مصاف «جی سانگ» از چین رفت و با شکست ۲ بر صفر در این مبارزه از دور رقابتها کنار فتند. نتایج کسب شده مربوط به تعداد راندهایی است که تکواندوکار در آن به برتری رسیده است. 

این مسابقات پنجشنبه ۲۸ آذرماه با برگزاری مبارزات اوزان ۴۹- و ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۰+ کیلوگرم مردان پیگیری می شود که قرعه کشی آن فردا انجام خواهد شد. 

کد مطلب 4800986

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