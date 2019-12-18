بارش باران در خراسان جنوبی/ ارتفاعات سفید پوش می شود

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی های ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت میزان بارش باران در حیدرآباد نهبندان ۲۵ میلیمتر، اسفزار ۱۷ میلیمتر و آرین شهر ۱۶ میلیمتر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان بارش باران در قدم گاه نهبندان ۱۱ میلیمتر، کهنو نهبندان ۹ میلیمتر، بیرجند و قاین ۱۳ میلیمتر، جنوب بیرجند هشت میلیمتر، حاجی آباد زیرکوه ۹ میلیمتر، محمود آباد ۱۱ میلیمتر و سرایان و سه قلعه سه میلیمتر گزارش شده است.

بنا به گفته خندان رو میزان بارش باران در خضری پنج میلیمتر، فردوس هفت میلیمتر، محمد شهر و فتح آباد ۹ میلیمتر، مود سه میلیمتر، ماهمیران خوسف ۱۵ میلیمتر و بشرویه و سربیشه یک میلیمتر بوده است.

احتمال بارش برف در ارتفاعات

مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی از ادامه بارش باران طی امروز و امشب خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت رعد و برق همراه با بارش تگرگ پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه در مناطق کوهپایه ای و ارتفاعات تشکیل مه قابل پیش بینی است، اظهار کرد: همچنین با توجه به کاهش دما طی امشب، در ارتفاعات احتمال بارش برف پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: اوج بارندگی ها در نواحی جنوبی و شمال شرقی استان و با آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب همراه خواهد بود.

خندان رو با بیان اینکه میزان بارش ها در فردا و جمعه به شهرستان نهبندان محدود می شود، افزود: همچنین در ۲۴ ساعت آینده کاهش محسوس دمای هوا را خواهیم داشت.