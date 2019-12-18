معاون گردشگری سیستان و بلوچستان از دفتر خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی میرحسینی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان صبح امروز در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در زاهدان، اظهار داشت: رسانهها نماینده مردم و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و قطعا نقد منصفانه موجب اصلاح امور میشود.
وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر تصویر ذهنی که سال ها در نگاه مردم نسبت به استان سیستان و بلوچستان نقش بسته بود با کمک رسانهها تغییر کرده و با تلاشهای صورت گرفته توانستهایم تعدادی از جاذبههای سیستان و بلوچستان را معرفی کنیم اما همچنان بسیاری از ظرفیت ها نیاز به معرفی دارد که باید با تمام توان در این زمینه تلاش کرد.
معاون گردشگری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در تلاشیم تا با حمایت اندیشمندان، اساتید، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان و اهالی رسانه زمینه ارتقا توانمندیها و ظرفیتهای توسعه گردشگری را در سیستان و بلوچستان فراهم کنیم و در این راه از کمک همه آحاد جامعه استقبال می کنیم.
وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان استانی غنی به لحاظ فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، هنرهای دستی و مکانی زیبا و امن است برای گردشگران است، گفت: خوشبختانه در سال های اخیر گردشگری در منطقه با حضور مردم توسعه خوبی یافته است و زیرساخت های لازم توسط مردم و دستگاه های دولتی در حال تکمیل است.
میرحسینی بیان داشت: کمپین گردشگری معرفی سیستان و بلوچستان برای نخستین بار با شعار «سیستان را ببینیم و بلوچستان را بشنویم» در کشور راهاندازی شده است و تاکنون در ۵ استان شامل یزد، خراسان شمالی، اصفهان، تهران و قزوین کار خود را آغاز کرده که با استقبال بینظیری روبرو شده است.
وی با تاکید بر اینکه کمپین ملی «معرفی و سفر به سیستان و بلوچستان» سبب رونق گردشگری در این استان شده است، تصریح کرد: براساس آمار بدست آمده از ظرفیت هتلهای سیستان و بلوچستان، حمل و نقل و پایانههای استان، فرودگاهها و غیره حضور گردشگران پس از راهاندازی این کمپینها در استان رشد خوبی داشته است.
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